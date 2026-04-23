ECU 911 reporta fuerte lluvia en vías de Guayaquil y Samborondón

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Una lluvia de fuerte intensidad se registra sobre la parroquia La Puntilla, en Samborondón, y el sector de Pascuales, en Guayaquil, durante la tarde de este jueves 23 de abril.

Precauciones por lluvia

Las precipitaciones se alinean con las proyecciones meteorológicas emitidas por Segura EP, con base en datos del Inamhi. Para esta jornada, Guayaquil soporta temperaturas que oscilan entre los 24 °C y 33 °C, acompañadas de una humedad relativa del 89 % y un índice de radiación ultravioleta de 10, categorizado como muy alto.

Lluvia en La Puntilla.EXPRESO

Aunque la mañana y la tarde se perfilaron como parcialmente nubladas, los reportes técnicos prevén chubascos débiles para la noche, con una precipitación acumulada que bordea los 22.86 milímetros y vientos de 1.5 metros por segundo.

Condiciones de marea y prevención

La operatividad del drenaje pluvial de la ciudad depende directamente del comportamiento del río Guayas. Según los registros del Instituto Oceanográfico de la Armada (Inocar), la marea baja en Guayaquil se marca a las 18:46, alcanzando un nivel de 1.12 metros.

En otros puntos de la provincia, el cronograma de pleamar (marea alta) detalla que Puerto Posorja llega a su pico máximo a las 22:18 con 2.14 metros; Puerto Puná a las 22:24 con 3.46 metros; y Puerto Nuevo a las 23:28 con 3.64 metros.

Ante el actual escenario climático, el ECU 911 reitera a la ciudadanía la obligación de transitar con precaución, reducir los límites de velocidad permitidos y evitar el paso por zonas propensas a la acumulación de agua. Cualquier emergencia o bloqueo vial debe reportarse exclusivamente a la central 9-1-1.