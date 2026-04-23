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tránsito en guayaquil

ATM multa con $1.446 por caos vial en la avenida del Bombero

La ATM detalló que multó a responsables por operar maquinaria fuera del horario en Los Ceibos y causar congestión vehicular este jueves 23 de abril

Fachada del edificio de la ATM, en Guayaquil.

Fachada del edificio de la ATM, en Guayaquil.

Juan Ponce Merchán
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Juan Ponce Merchán

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Lo que debes saber

  • El caos vehicular en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, dejó consecuencias económicas.
  • La ATM sancionó con $1.446 a los responsables por operar maquinaria fuera del horario permitido.

El caos vehicular registrado la mañana de este jueves 23 de abril en la avenida del Bombero, en Los Ceibos, dejó sanciones económicas y procesos administrativos en marcha.

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), se impuso una sanción equivalente a tres salarios básicos unificados, es decir, $1.446, a los responsables de la afectación a la movilidad en sentido hacia la vía a la costa.

De acuerdo con el comunicado oficial, la maquinaria involucrada, perteneciente a un contratista privado, operó fuera del horario autorizado en los exteriores de un centro comercial, incumpliendo las condiciones establecidas para este tipo de trabajos.

ATM: incumplimiento provocó congestión vehicular

La ATM explicó que este incumplimiento generó demoras en la circulación vehicular, afectando a conductores que transitaban por esta importante arteria de Guayaquil durante la mañana.

Ante esta situación, la entidad dispuso de forma inmediata la paralización de las labores y el retiro de la maquinaria, lo que permitió restablecer el flujo vehicular en la zona afectada.

Proceso administrativo en marcha

Además de la sanción económica, la ATM iniciará un proceso administrativo contra su propio personal operativo, encargado de supervisar y garantizar el cumplimiento de los horarios autorizados para este tipo de trabajos.

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