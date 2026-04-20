Lluvias en Ecuador dejan 103.000 afectados y 17 muertos en 2026

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Lluvias en Ecuador dejan 103.011 afectados y 17 fallecidos en 2026

SNGR reporta 2.499 emergencias por lluvias desde enero en 197 cantones

Inundaciones en Orellana por desborde afectan viviendas y bloquean vías

Un total de 103.011 personas afectadas y 17 fallecidos deja la temporada de lluvias en lo que va de 2026 en Ecuador, que el pasado 13 de marzo declaró la emergencia nacional para agilizar la respuesta ante los efectos del invierno.

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Según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, hasta el domingo 19 de abril se contabilizan 34 personas heridas, 30.921 viviendas afectadas y 271 destruidas. Además, 51 puentes presentan daños, 33 colapsaron y 63,97 kilómetros de carreteras resultaron afectados.

Provincias más afectadas por la temporada invernal

Entre las jurisdicciones con mayor impacto están Guayas con 48.200 personas afectadas, seguida de Los Ríos (33.270), Esmeraldas (11.685), El Oro (8.884), Manabí (5.081), Loja (3.957), Santa Elena (3.559) y Chimborazo (1.388).

Desde el 1 de enero hasta el domingo, se han reportado 2.499 eventos adversos por lluvias, con afectaciones en 197 cantones y 722 parroquias, tanto urbanas como rurales, de acuerdo con la entidad oficial.

Inundaciones en Orellana por desborde afectan viviendas y bloquean vías.Cortesía

Inundaciones en Orellana y afectación vial

El ECU 911 reportó inundaciones en la comunidad San Pedro, parroquia Dayuma, en Orellana, tras el desbordamiento del río Salado Bajo y el colapso del sistema de alcantarillado.

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Las emergencias también provocaron daños en viviendas y restricciones vehiculares en los kilómetros 30 y 37 de la vía Coca–Dayuma.

Provincias en alerta por lluvias