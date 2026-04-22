Allanamiento en el GAD de Macará, Loja, destapa presunta red de cobros ilegales por permisos mineros

Publicado por Freddy Inga Creado: Actualizado:

Este miércoles 22 de abril, la tranquilidad del cantón Macará, en la provincia de Loja, se vio interrumpida por un sorpresivo operativo que movilizó a varias instituciones del Estado.

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Personal de la Fiscalía General del Estado, junto a efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ejecutó un allanamiento en las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD), como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias.

La intervención generó expectativa entre los ciudadanos, quienes observaron el despliegue de uniformados en los exteriores del edificio municipal.

Investigación por presuntos permisos mineros irregulares

Según información preliminar, este procedimiento responde a una investigación previa relacionada con la supuesta entrega irregular de permisos para actividades de explotación minera, una práctica que, de confirmarse, pondría en evidencia posibles actos de corrupción dentro de la administración local.

Documentos y equipos tecnológicos fueron incautados como parte de la investigación por presunto tráfico de influencias.Freddy Inga

Indicios y un funcionario bajo sospecha

Durante el operativo, los agentes fiscales levantaron varios indicios clave para el proceso. Entre ellos constan documentos físicos, archivos digitales y equipos informáticos que serán sometidos a pericias técnicas. Estas evidencias permitirán reconstruir los procedimientos aplicados para la emisión de permisos y verificar si existieron irregularidades.

En el centro de la investigación aparece un funcionario identificado con las iniciales J. A., quien es señalado de haber solicitado 5.000 dólares a cambio de realizar una supuesta planimetría y facilitar la obtención de permisos para concesiones mineras. Este presunto cobro indebido habría sido determinante para que las autoridades activaran el operativo.

El caso se mantiene en fase investigativa y bajo reserva, mientras se analiza la información recabada. No se descarta que existan más personas involucradas en este hecho, que ahora sacude a Macará y pone en tela de duda la transparencia en los procesos administrativos relacionados con la minería.