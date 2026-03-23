Entre polvo, lodo y robos viven los moradores de Isidro Ayora, en Loja

Calles Hungría y Alemania, en el barrio Isidro Ayora de Loja, permanecen sin asfaltado, lo que dificulta la movilidad vehicular y peatonal.

La falta de asfaltado en las calles Hungría y Alemania mantiene en constante afectación a los habitantes del barrio Isidro Ayora, en la ciudad de Loja. La comunidad denuncia que el problema viene arrastrándose desde hace varios años sin que exista una respuesta concreta por parte de las autoridades. A esto se suma la deficiente iluminación en el sector, lo que ha generado preocupación por el incremento de hechos delictivos.

Lucía Andrade, moradora, señala que existe un compromiso firmado hace aproximadamente diez años para la ejecución del asfaltado, el cual, lamenta, no se ha cumplido. Explica que en temporada seca el polvo afecta la salud de los residentes, especialmente de personas con enfermedades y adultos mayores. En época invernal, las lluvias deterioran aún más las vías, dificultando el tránsito. “Las calles se destruyen, los vehículos no pueden ingresar con normalidad y el agua incluso entra a las viviendas”, indica.

Liliana Romero manifiesta que la situación ha sido constante durante décadas. “Cada vez que llueve, las calles se dañan y también se afectan nuestros vehículos. El asfaltado fue ofrecido, pero no han cumplido”, expresa.

Los moradores coinciden en que la escasa iluminación ha convertido varias calles en zonas de riesgo. Carlos Vega Torres afirma que existen tramos completamente oscuros durante la noche. “Aquí hay sectores donde no se puede transitar con tranquilidad. La falta de luz facilita los robos y no hay suficiente control”, sostiene.

Loja y el problema de la inseguridad en los barrios

Fernanda relata que su hijo fue víctima de un asalto cuando regresaba a su vivienda después de clases universitarias. “Lo interceptaron en una calle sin iluminación. Le quitaron sus pertenencias. Esto ocurre porque no hay luz ni vigilancia”, señala.

Luis Guamán también advierte sobre la inseguridad en el sector. “Se han registrado varios robos en horas de la noche. La gente tiene miedo de salir. Necesitamos alumbrado y patrullaje”, afirma.

Elvira Cueva menciona que la falta de iluminación afecta principalmente a adultos mayores. “Hay personas que no pueden caminar con seguridad porque las calles están oscuras y en mal estado. Es un riesgo permanente”, indica.

Ángel Ordóñez añade que la situación impacta a estudiantes y trabajadores que regresan en la noche. “Muchos llegan tarde a sus casas y tienen que caminar por calles sin luz. Eso los expone”, manifiesta.

Los moradores del barrio Isidro Ayora insisten en que la solución requiere acciones concretas. Solicitan el asfaltado inmediato de las calles Hungría y Alemania, así como la instalación y mantenimiento del alumbrado público. Además, piden mayor presencia policial para reducir los hechos delictivos.

La comunidad advierte que continuará gestionando estos pedidos hasta obtener respuestas. Señalan que se trata de necesidades básicas que afectan directamente la seguridad, la movilidad y la calidad de vida de quienes habitan en el sector.

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