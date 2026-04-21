Loja: Barrio Chamanal de Obrapía resiste entre calles dañadas, basura y abandono del Municipio

Publicado por Freddy Inga Creado: Actualizado:

Lo que se sabe El barrio Chamanal de Obrapía cumplirá 100 años de fundado , en 2027

, en 2027 Sus habitantes organizan mingas y acciones colectivas para mejorar el entorno

y acciones colectivas para mejorar el entorno El Municipio de Loja no respondió a una solicitud de EXPRESO para entrevista

En el occidente de Loja, el barrio Chamanal de Obrapía no solo enfrenta problemas estructurales, sino también una lucha diaria por mantener la dignidad en medio del abandono.

Sus calles, sin asfalto y deterioradas por el paso del tiempo y la falta de intervención, son el escenario donde vecinos conviven con el riesgo, pero también con la solidaridad.

Caminando entre piedras en el barrio lojano

Caminar por el sector es encontrarse con piedras sueltas, zanjas y desniveles que dificultan el paso. Cuando llueve, el panorama se vuelve aún más complejo: el lodo cubre todo y transforma las calles en verdaderas trampas.

Sin embargo, para quienes viven allí, no hay alternativa; deben salir, trabajar y continuar con sus actividades, pese a los obstáculos.

Manuel Armijos, uno de los moradores, describe esta realidad con claridad. Cuenta que no es un problema reciente, sino una situación que se ha arrastrado durante años.

A pesar de la cercanía con el centro de la ciudad, siente que el barrio ha sido dejado de lado. Aun así, recalca que la comunidad no pierde la esperanza de ser escuchada.

El barrio Chamanal de Obrapía está cerca del centro de Loja

Preocupación por perros abandonados

Pero el deterioro de las calles no es el único desafío. La presencia de perros callejeros se ha convertido en una preocupación constante. Los vecinos aseguran que los animales recorren el barrio en grupos y sin control.

Habitantes del barrio Chamanal de Obrapía solicitan a las autoridades que atiendan a los perros que deambulan por las calles del sector.FREDDY INGA / EXPRESO

A pesar del panorama adverso, en Chamanal de Obrapía la comunidad intenta sostenerse a través de la organización y la colaboración. Andrea Elizabeth Castillo explica que los vecinos han propuesto mingas y acciones colectivas para mejorar su entorno.

Aunque los esfuerzos no han sido suficientes, reflejan el compromiso de quienes viven en el sector por no dejar caer su barrio.

Basura en las calles del barrio Chamanal de Obrapía

Uno de los problemas que más golpea la convivencia es la acumulación de basura en la entrada del barrio. Según los moradores, personas ajenas llegan a dejar desechos, lo que ha convertido el lugar en un foco de contaminación. Esta situación no solo genera malos olores, sino que también atrae a los animales que suelen escarbar entre los desechos.

Alcira Alcívar, quien ha vivido más de quince años en el sector, observa con tristeza cómo los lotes baldíos se han transformado en botaderos improvisados.

Para ella, el problema también pasa por la falta de conciencia ciudadana. Aun así, insiste en que la comunidad necesita apoyo para poder enfrentar esta situación de manera efectiva.

Ante la falta de recipientes, la basura se acumula en las vías del barrio lojano.FREDDY INGA / EXPRESO

La historia de Deisy Masache refleja el impacto directo de estas condiciones en la vida diaria. Madre soltera de cuatro hijos, cuenta que cada vez que llueve, teme salir de casa.

En dos ocasiones ha sufrido caídas mientras cargaba a su hijo pequeño, debido al lodo en las calles. Su testimonio evidencia cómo el abandono no solo afecta la infraestructura, sino también la seguridad de las familias de este barrio.

A esto se suma la preocupación por la inseguridad. Minio Sarmiento, quien ha vivido más de sesenta años en el barrio, asegura que la falta de atención ha permitido que la delincuencia comience a ganar espacio.

Según relata, en horas de la mañana y la noche se han registrado robos, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad entre los vecinos.

El desorden vial en la avenida Villonaco es otro de los puntos críticos. Los moradores denuncian que buses urbanos se estacionan sin control, generando congestión y riesgos constantes.

Carlos Andrés Riofrío considera que esta situación requiere regulación urgente, ya que pone en peligro tanto a los peatones como a los conductores de vehículos.

A pesar de todo, en Chamanal de Obrapía aún se percibe un fuerte sentido de comunidad. Los vecinos se conocen, se apoyan y buscan soluciones dentro de sus posibilidades.

Las mingas, las conversaciones entre moradores y el deseo de mejorar su entorno son señales de una comunidad que no se rinde ante el abandono.

Sin embargo, coinciden en que el esfuerzo comunitario no es suficiente frente a problemas estructurales que requieren intervención. La falta de respuesta ha generado frustración, pero también ha fortalecido la unión entre quienes habitan el sector.

EXPRESO buscó una respuesta por parte de las autoridades municipales, sin obtener pronunciamiento hasta el cierre de este reportaje.

Mientras tanto, en Chamanal de Obrapía la vida continúa entre calles deterioradas, basura acumulada y preocupación constante. Pero también sigue viva la voluntad de sus habitantes, que no dejan de insistir en algo básico: ser escuchados.