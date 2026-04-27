justicia
Fuerzas Armadas destruyen maquinaria de minería ilegal en Morona Santiago
Un operativo militar en Morona Santiago desarticuló maquinaria utilizada en minería ilegal, en el sector El Arenal, provincia de Morona Santiago
El Ministerio de Defensa informó este domingo, 26 de abril, que un operativo militar ejecutado en el cantón Gualaquiza, sector El Arenal, provincia de Morona Santiago, permitió inhabilitar maquinaria utilizada en actividades de minería ilegal.
La acción fue realizada por personal de las Fuerzas Armadas con el objetivo de frenar la explotación clandestina de recursos naturales en esta zona de la Amazonía, donde se han detectado operaciones vinculadas a estructuras criminales.
Según el reporte oficial, la intervención forma parte de una ofensiva nacional que busca reducir la capacidad operativa y financiera de las mafias mineras ilegales. Desde inicios de 2026, las operaciones militares han generado pérdidas cercanas a los 2 000 millones de dólares para estas organizaciones.
Maquinaria incautada durante el operativo
Durante la intervención militar en Morona Santiago, las Fuerzas Armadas lograron inhabilitar e incinerar tres dragas, tres motores y tres mangueras de succión, además de combustible utilizado en las faenas clandestinas. También se destruyeron utensilios empleados en estas prácticas ilegales.
Balance de las operaciones nacionales
El Ministerio de Defensa detalló que, en lo que va del año, se han desmantelado 714 campamentos, inhabilitado 981 ingresos a minas, destruido 231 excavadoras y eliminado 150 dragas.
En paralelo, el Ejército reportó infiltraciones aéreas hacia sectores estratégicos como San Luis, Dos Camas y La Aída, ubicados en el corazón del Parque Nacional Podocarpus, entre las provincias de Loja y Zamora Chinchipe.
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