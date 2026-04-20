Dos fosas con cuerpos: Armada detiene a seis personas en Esmeraldas

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Armada halló dos fosas con cuerpos en Esmeraldas durante operativo conjunto este domingo.





Seis personas fueron detenidas en zona usada por célula de Los Tiguerones, según autoridades.





Operativo buscó frenar violencia criminal en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia.

La Armada del Ecuador localizó dos fosas con cuerpos en estado de descomposición durante un operativo conjunto con la Policía Nacional en la provincia de Esmeraldas. La intervención dejó además seis personas detenidas, según informó la institución militar.

El descubrimiento se realizó en la ciudadela Coral, en el cantón Esmeraldas, una zona ubicada en la frontera norte del país con Colombia. Hasta el momento, las autoridades no han detallado cuántos cadáveres fueron encontrados en las dos fosas halladas durante la operación.

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Seis detenidos y evidencias incautadas

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aprehendieron a seis personas. En el lugar también se incautaron varios indicios:

Una motocicleta reportada como robada

Dos radios de comunicación

48 municiones

Una escopeta de fabricación artesanal

Dos teléfonos móviles.

Armada halló dos fosas con cuerpos en Esmeraldas durante operativo conjunto este domingo.Cortesía

Vínculos con la banda Los Tiguerones

De acuerdo con información proporcionada por la Armada, el sector intervenido funcionaba como presunto refugio de una célula de Los Tiguerones, una de las bandas criminales que el Gobierno de Daniel Noboa catalogó como organizaciones “terroristas” hace dos años, por su presunta responsabilidad en el incremento de la violencia e inseguridad en Ecuador.

Operativo contra minería ilegal en la provincia

Horas antes del hallazgo de las fosas, el cuerpo militar ejecutó otra operación en Esmeraldas dirigida contra la minería ilegal. En esa acción fue neutralizado un campamento clandestino y se inutilizó maquinaria empleada para esta actividad ilícita.

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En este caso no se registraron detenidos, ya que tras un intercambio de disparos entre individuos armados y personal militar, los presuntos involucrados lograron huir del lugar.

Pese a la declaratoria de “conflicto armado interno” emitida en 2024 para intensificar la lucha contra las bandas criminales y la minería ilegal, Ecuador cerró 2025 como el año más violento registrado, con un total de 9.252 homicidios.