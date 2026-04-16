Armada del Ecuador y EE.UU. realizan ejercicios tácticos en Guayaquil: ¿Por qué?

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Entrenamiento táctico: Miembros de la Infantería de Marina y fuerzas de EE.UU. realizaron ejercicios conjuntos de búsqueda y captura en Guayaquil para mejorar su capacidad operativa.



Miembros de la Infantería de Marina y fuerzas de EE.UU. realizaron ejercicios conjuntos de búsqueda y captura en Guayaquil para mejorar su capacidad operativa. Alianza estratégica: Las actividades forman parte de 'Southern Seas 2026', iniciativa del Comando Sur para fortalecer la interoperabilidad y la seguridad marítima en la región.



Las actividades forman parte de 'Southern Seas 2026', iniciativa del Comando Sur para fortalecer la interoperabilidad y la seguridad marítima en la región. Presencia naval: El despliegue incluyó el arribo del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, naves que facilitaron el intercambio técnico entre suboficiales.

La Armada del Ecuador y las fuerzas de Estados Unidos ejecutaron un entrenamiento conjunto en Guayaquil, enfocado en el intercambio de destrezas operativas entre suboficiales. Según informó el Comando Sur de EE.UU. este jueves 16 de abril de 2026, la jornada permitió que militares ecuatorianos participaran en ejercicios tácticos de búsqueda y captura, trabajando a la par con efectivos norteamericanos.

Las actividades, realizadas el pasado 7 de abril, contaron con la intervención de miembros de la Infantería de Marina de Ecuador y personal de servicio del portaaviones USS Nimitz (CVN-68). Esta colaboración técnica subraya la importancia de la capacitación mutua en escenarios de seguridad marítima.

Cooperación internacional en alta mar

El despliegue se desarrolla bajo el marco del programa Southern Seas 2026, una iniciativa estratégica diseñada para consolidar la cooperación entre naciones aliadas. Esta plataforma busca optimizar la capacidad de respuesta y la interoperabilidad mediante el intercambio multinacional de conocimientos, fortaleciendo así los vínculos institucionales en la región.

A través de estos ejercicios, las fuerzas participantes no solo comparten tácticas operativas, sino que también estandarizan protocolos de actuación para enfrentar amenazas comunes en el ámbito marítimo, promoviendo una estabilidad sostenida en las rutas del Pacífico.

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Presencia del USS Nimitz en aguas locales

Las operaciones navales en territorio nacional iniciaron formalmente el martes 7 de abril, coordinadas directamente por la Armada del Ecuador y el Comando Sur. La ejecución de este cronograma incluyó el arribo a aguas ecuatorianas del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley, unidades emblemáticas de la flota estadounidense que actualmente operan en la zona.

La presencia de estas embarcaciones ratifica el compromiso de ambas naciones por potenciar las asociaciones marítimas y mejorar la eficiencia en operativos conjuntos e interinstitucionales en toda la región sudamericana.