Consejo de la Judicatura: Fabián Fabara sortea otro expediente disciplinario

Tardó 2 años en emitir un fallo en una acción de protección. Directora de Pichincha lo justificó. Ella tiene 24 sumarios

Los esfuerzos de Damián Larco por presentar su administración al frente del Consejo de la Judicatura como un cambio de rostro o una fase de recuperación tras lo ocurrido con Mario Godoy no terminan de cuajar.

Los problemas de fondo siguen intactos: falta presupuesto; faltan jueces, fiscales, defensores, citadores...; y un sistema disciplinario que se maneja con discrecionalidad. Incluso al despacho de la vocal Magaly Ruiz han llegado denuncias de corrupción del área disciplinaria para tratar de “salvar” a jueces y funcionarios corruptos.

Larco señala que, en su primer mes de gestión, ha resuelto 96 expedientes disciplinarios y que el Pleno ha destituido a nueve servidores. Sin embargo, no se transparenta cuántos de estos expedientes se archivan.

En esa lista está, por ejemplo, un expediente disciplinario contra el vocal Fabián Fabara. Él llegó a la Judicatura en gracias a dos hechos documentados: durante la administración de Godoy se dejó caducar un expediente disciplinario en su contra por el que tenía una recomendación de destitución y, segundo, firmó una declaración de no tener conflictos de interés con información falsa. Específicamente, en ese documento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se le preguntó si tenía procesos disciplinarios en trámite y él lo negó.

Fabara tenía pendiente otro sumario

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Hoy se conoce el sumario caducado no era el único en trámite. También tenía abierto el expediente disciplinario N.° 17001-2025-0138-F, que prescribió el pasado 20 de febrero.

Esta acción disciplinaria se originó porque Fabara, como juez de la Corte Provincial de Pichincha, demoró dos años en emitir una sentencia en un caso de acción de protección (causa N.° 17371-2022-00213).

El 27 de julio de 2022, Fabara, como juez ponente, llevó a cabo la audiencia pública, pero la sentencia se emitió por escrito recién el 7 de octubre de 2024. Por ello, se lo investigó disciplinariamente por un presunto retardo injustificado.

El 24 de septiembre de 2025, el mismo día en que Godoy, Larco, Magaly Ruiz y Alfredo Cuatros fueron posesionados en la Asamblea, Gisela Ibujés Chamorro, directora de la Judicatura de Pichincha en el ámbito disciplinario, resolvió que los dos años de retraso de escribir el fallo tenían justificación.

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El argumento de Ibujés es que Fabara, entre marzo de 2022 y octubre de 2024, actuó en subrogación de otros jueces durante; a inicios de 2024 fue designado presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha por un periodo de dos años; y, además, asumió funciones como director provincial en el ámbito administrativo.

Entre el 1 de marzo de 2022 y el 31 de octubre de 2024 hubo 697 días laborables y, en ese periodo, Fabara subrogó a otros jueces o ejerció funciones administrativas durante un total de 53 días. A esto se suma que, el 3 de mayo de 2023, su oficina fue allanada por un presunto prevaricato relacionado con el caso Fortunario.

En ese entonces, Fabara y la jueza Lady Ávila declararon nulo el proceso contra la empresa Fortunario Activos Digitales S.A. por presunta captación ilegal de dinero. Esto implicó la devolución de 7,6 millones de dólares que estaban inmovilizados durante la etapa de investigación previa.

Ibujés sostiene que las subrogaciones y este allanamiento implicaron que Fabara se quedara sin su computadora, lo que también justificaría la demora en emitir la sentencia. Lo justificó y archivó el caso.

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Ibujés fue nombrada directora de Control Disciplinario de Pichincha por Wilman Terán. Durante la administración de Gustavo Jalkh fue subdirectora de Control Disciplinario.

En Pichincha, ella es el primer filtro para verificar las faltas de los funcionarios. Sin embargo, actualmente tiene 24 sumarios administrativos en trámite en su contra.

La inhabilidad de Villacís

Esta semana, Fabara también fue criticado porque, tras la salida de Janeth Vinueza como directora (e) de Talento Humano de la Fiscalía, decidió contratarla inmediatamente en su despacho.

Él defendió la decisión argumentando la “experiencia” de la funcionaria con “un perfil estrictamente técnico; de funcionaria de carrera, no una cuota política”. Dijo que la Judicatura “necesita recuperar la confianza y actuar con absoluta transparencia”. Sin embargo, Vinueza, antes leal a Godoy, fue la que preparó los documentos para inhabilitar a la vocal suplente Alexandra Villacís.

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Corte Nacional de Justicia pidió una investigación

Un tribunal de la Corte Nacional, conformado por los jueces Mercedes Caicedo, Manuel Cabrera y Marco Rodríguez, declararon la nulidad de otro caso que manejó Fabara, como juez (N°. 17283-2019-01943).

En el fallo se ordena a la Judicatura investigar una posible infracción grave señalada en el artículo 108 numeral 6 del Código de la Función Judicial, que indica: “No haber fundamentado debidamente sus fallos”.

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