Trabajo pide que jueza aclare fallo que ordena corregir impedimento de Villacís

Burbano presentó un recurso de aclaración sobre la sentencia que le obliga a rectificar el supuesto impedimento de Villacís

Según el ministro de Trabajo, Harold Burbano, la sentencia que le ordena corregir el supuesto impedimento de Alexandra Villacís "no es clara".

El ministro de Trabajo, Harold Burbano, dijo este 26 de marzo de 2026 que presentó un recurso de aclaración para consultar a la jueza Viviana Pila quién debe corregir el impedimento que registra la vocal suplente, Alexandra Villacís, como lo dispuso la magistrada en su sentencia por el habeas data que solicitó la abogada ante la prohibición que no le permitió ocupar la presidencia del Consejo de la Judicatura.

"Por seguridad jurídica hemos preguntado a la jueza, a través de un recurso de aclaración, quién va a hacerse responsable de ese cambio del dato público, la sentencia no es clara", manifestó Burbano en una entrevista en radio Democracia.

Según Burbano, hizo esa consulta porque el Ministerio de Trabajo es un ente repositorio de información. "El SRI (Servicio de Rentas Internas), IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) nos envían información de deudas y obligaciones y nosotros debemos registrar (...) Cómo voy a cumplir algo que implica cambiar un dato de una tercera institución que no tengo competencia", manifestó.

Burbano admitió que ya recibió la notificación de la sentencia del habeas data, sin embargo, aún no acata la orden judicial, pese a que la jueza ordenó el lunes 23 de marzo que se corrija de forma inmediata el error sobre el supuesto impedimento por una aparente deuda en el SRI. Además, dispuso que se emita un nuevo certificado donde no conste ninguna prohibición y una reparación integral.

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Por ese motivo aseguró que solicitó que la magistrada aclare su fallo. "La jueza de manera apresurada resuelve aceptar acción de habeas data, que es acción que rectificación de datos personales, obligándole al Ministerio de Trabajo a cambiar el dato personal que se origina en otra institución", señaló el funcionario de Gobierno de Daniel Noboa.

El ministro evitó hablar se supuestas "responsabilidades de la jueza" y habló de que el caso aún no había concluido porque "existen recursos, como el de apelación, se procederá en diferentes instancias, la sentencia debe ser clara", sostuvo.

Ante la negativa de Trabajo para corregir el impedimento, Villacís aseguró que presentó un escrito ante la jueza Pila para que se realice el seguimiento correspondiente y se garantice el cumplimiento del fallo.

La vocal suplente impugnada también criticó que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mantenga el concurso de selección de los vocales principal y suplente del Consejo de la Judicatura, pese a la sentencia.

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