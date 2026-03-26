Villacís acusa a Fantoni de ignorar fallo que la habilita para la Judicatura

Villacís sostiene que el Cpccs fue notificado y que Fantoni conocía la sentencia que la habilita para la Judicatura

La sede del CPCCS en Quito, escenario de la disputa institucional tras la acusación de Villacís contra Fantoni por desconocer el fallo que la habilita para integrar la Judicatura.

Alexandra Villacís aseguró que Andrés Fantoni, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), desatendió la sentencia de habeas data que, según sostiene, le permite asumir la titularidad del Consejo de la Judicatura.

En una entrevista concedida a Ecuavisa este 26 de marzo de 2026, Alexandra Villacís cuestionó que el Cpccs haya decidido continuar con el proceso para elegir a un nuevo presidente de la Judicatura, pese a que —según afirma— ya no existe impedimento legal para que ella ocupe ese cargo.

La noche anterior, el Cpccs resolvió, con cuatro votos a favor, seguir adelante con el concurso para designar a la máxima autoridad de la Judicatura, sin considerar la sentencia judicial que favorece a Villacís, quien reemplaza en la terna a Mario Godoy.

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Fantoni sostiene que no hubo notificación

Durante la sesión, Fantoni respaldó la continuidad del proceso y argumentó que el Cpccs no fue notificado formalmente sobre la sentencia de habeas data. Según explicó, la institución no formó parte del proceso judicial, por lo que —a su criterio— no existía obligación de acatar el fallo en ese momento.

Villacís lo contradice y habla de “faltar a la verdad”

Villacís rechazó esa versión y afirmó que el titular del Cpccs sí tenía conocimiento de la resolución judicial. En la entrevista con Ecuavisa, sostuvo que la institución fue notificada y que incluso participó en el proceso solicitando el diferimiento de una audiencia.

“Los hechos son verificables. Él está faltando a la verdad y está desnaturalizando a una institución”, señaló la jurista, al insistir en que la sentencia le habilita para asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura.

Críticas también al Consejo de la Judicatura

La exconsejera también cuestionó la postura del propio Consejo de la Judicatura, al que acusó de no dar cumplimiento a la resolución judicial. En ese contexto, pidió al presidente encargado de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, que no complete la terna solicitada por el Cpccs mientras se mantenga vigente la sentencia.

Villacís sostuvo que el magistrado tiene la oportunidad de demostrar respeto a las decisiones judiciales y a los derechos adquiridos de quienes han sido habilitados por la justicia.

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Pedido de seguimiento a la jueza que emitió la sentencia

Hasta la publicación de esta nota, el Ministerio de Trabajo no ha rectificado públicamente la información que señala que Villacís tendría impedimentos para ejercer cargos públicos. Ante esa situación, la jurista presentó un escrito ante la jueza Viviana Pila para que se realice el seguimiento correspondiente y se garantice el cumplimiento del fallo.

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