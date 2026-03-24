Corte Nacional guarda silencio frente al fallo que quita impedimento a Villacís

La Corte no ha emitido un pronunciamiento sobre si mantendrá o no la terna que envió para designar al nuevo presidente del CJ

El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Marco Rodríguez, no se ha pronunciado sobre si mantendrá o no la terna que envió para designar al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura.

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) guarda silencio y no emitía ningún pronunciamiento o decisión la mañana de este martes 24 de marzo de 2026 sobre si mantendrá o no la terna que envió al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para el proceso de designación del nuevo titular de la presidencia del Consejo de la Judicatura, luego de que una jueza ordenó el lunes corregir el impedimento que registraba la vocal suplente Alexandra Villacís en el Ministerio de Trabajo, el cual la inhabilitó para reemplazar a Mario Godoy.

La jueza Viviana Pila dispuso acoger el pedido de Villacís, quien se mantuvo alejada del cargo de vocal suplente de la Judicatura por 36 días, y dispuso que el ministerio corrija el supuesto impedimento que habría reportado el Servicio de Rentas Internas (SRI) por una supuesta deuda. Con esa resolución, la observación, que no le permitía asumir formalmente la presidencia del organismo, quedaría sin efecto.

Debido a ese impedimento, el Pleno de la Judicatura dijo en febrero que Villacís estaba inhabilitada, por lo que designó al vocal Damián Larco para que reemplace temporalmente a Godoy, quien fue destituido por la Asamblea Nacional tras un juicio político. Además, pidió al Consejo de Participación que active el proceso de selección de los nuevos vocales titular y suplente para nombrar al presidente definitivo.

Por ese motivo, Participación requirió al presidente de la CNJ, Marco Rodríguez, una terna para cubrir ambas vacantes. El funcionario envió a sus nominados el pasado 12 de febrero y posteriormente se organizó el concurso público de designación que actualmente está en curso.

Aún no existe un pronunciamiento oficial

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Desde la Corte informaron a EXPRESO que, por el momento, no existe un pronunciamiento oficial. Sin embargo, señalaron que en caso de tomar alguna resolución, se la informará por los canales institucionales.

El Pleno de la Corte Nacional suele reunirse los miércoles. Sin embargo, no trascendió si Rodríguez emitió la convocatoria para ese encuentro.

Participación y la Judicatura tampoco reaccionan

Alexandra Villacís reaccionó la tarde del lunes tras conocerse que la jueza le otorgó la razón para que se corrija la supuesta inhabilidad. "Nunca hubo un impedimento real. Hoy la justicia lo confirmó.

La institucionalidad se defiende con hechos y con derecho", indicó.

Además de la Corte, hasta el momento el Consejo de Participación y la Judicatura tampoco se han pronunciado sobre eventuales acciones frente al fallo.

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