Villacís tras fallo a su favor: instituciones deben acatar la sentencia

La jueza aceptó la acción de habeas data presentada por Villacís contra el Ministerio del Trabajo

Tras el fallo judicial que le dio la razón, Alexandra Villacís (vocal suplente del Consejo de la Judicatura), calificó como una “batalla dura” el proceso que enfrentó para eliminar el impedimento que le bloqueaba ejercer un cargo público y que, según dijo, nunca debió existir.

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La decisión fue emitida por la jueza Viviana Pila, quien aceptó la acción de habeas data presentada por Villacís contra el Ministerio del Trabajo. La sentencia ordena corregir el registro que señalaba un supuesto impedimento por una presunta deuda con el Servicio de Rentas Internas.

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En entrevista con Teleamazonas este 24 de marzo de 2026, Villacís sostuvo que el proceso estuvo marcado por trabas desde su inicio en Guayaquil. “Se inadmitió la demanda, hubo obstrucciones e incluso se envió de vacaciones a la jueza”, relató. Posteriormente, el trámite continuó en Quito, donde, según afirmó, encontró una respuesta apegada a derecho.

“Fue gratificante encontrar justicia en tiempos de tanta fragilidad institucional y confirmar que nunca existió el supuesto impedimento”, señaló.

La resolución judicial dispone que el Ministerio del Trabajo rectifique el error, emita un nuevo certificado que confirme que Villacís no tiene impedimentos para ejercer funciones públicas y restituya su situación jurídica al estado previo al 9 de febrero, fecha en que se registró la restricción.

Ese impedimento frenó que Villacís asumiera la presidencia del Consejo de la Judicatura tras la licencia sin sueldo de Mario Godoy y, posteriormente, tras su destitución por la Asamblea Nacional.

Debe restituirse el orden jurídico

Con la sentencia a su favor, Villacís sostiene que debe aplicarse la sucesión conforme a la ley. “Las instituciones tienen que acatar y cumplir. Corresponde que se restituya el orden jurídico y que asuma la presidencia del Consejo de la Judicatura”, afirmó.

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Además, informó que notificó del fallo al Consejo de la Judicatura, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y a la Corte Nacional de Justicia, para que actúen dentro de sus competencias. En particular, pidió al Cpccs que se abstenga de continuar con el proceso de designación de una nueva autoridad.

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Villacís advirtió que, aunque el Ministerio del Trabajo puede apelar la decisión, la sentencia es de cumplimiento inmediato. Los funcionarios tienen un plazo de 24 horas, que vence la tarde de este 24 de marzo, para corregir el error en el sistema.

En su pronunciamiento, también hizo un llamado a las autoridades judiciales a respetar el fallo. “Estamos en un Estado de derecho y los jueces deben actuar conforme a la ley; de lo contrario, se debilita la institucionalidad”, enfatizó.

Finalmente, la funcionaria vinculó su caso con una problemática más amplia. “En el país, cada vez que a una mujer le toca asumir una función pública, enfrenta más obstáculos”, dijo, al tiempo que aseguró que asumirá su rol “con compromiso y entereza”, dejando de lado lo personal para defender, la institucionalidad.

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