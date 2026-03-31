Procesión del Cristo del Consuelo 2026 en Guayaquil: horario, recorrido

Una tradición vigente desde 1960, recorrerá el sur de Guayaquil este viernes 3 de abril, bajo el lema “Cristo es nuestra paz”

Cada año, cientos de ecuatorianos se congregan en la plaza donde se erige el Monumento a la Fe del Cristo del Consuelo, uno de los principales puntos de encuentro de esta manifestación religiosa.

El viernes 3 de abril de 2026, cientos de ecuatorianos participarán en la procesión del Cristo del Consuelo, una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país. La jornada, marcada por la devoción y el recogimiento, se desarrollará desde las primeras horas del día en el sur de Guayaquil.

Desde la madrugada, los fieles se concentrarán en el Santuario Cristo del Consuelo para recorrer las calles acompañando la imagen, en un acto que combina tradición, fe y cultura popular. Cada año, esta procesión convoca a miles de personas y moviliza un amplio contingente logístico y de seguridad.

Esta tradición, que se remonta a 1960, ha perdurado por décadas como un símbolo de fe arraigado en la ciudad. Con el paso del tiempo, el evento se ha consolidado como una de las expresiones religiosas más significativas de América Latina durante la Semana Santa.

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Recorrido y lema de la edición 2026

Este año, la procesión se desarrollará bajo el lema “Cristo es nuestra paz”, en un contexto marcado por llamados a la reconciliación y la esperanza. El evento iniciará a las 07:00 desde la calle Lizardo García, donde se ubica el santuario, punto de partida de la multitudinaria caminata.

Desde allí, los feligreses avanzarán hasta la calle A y cruzarán el puente Pío López Lara, también conocido como el Puente de la A. La procesión continuará por la calle Balsas hasta la calle Buena Fe, popularmente identificada como la calle Ch, en medio de manifestaciones de fe y acompañamiento ciudadano.

El recorrido culminará en el complejo Cisne II, donde se levanta la plaza con el Monumento a la Fe del Cristo del Consuelo. En ese punto se realizará una plegaria masiva que marcará el cierre de la jornada religiosa.

Recomendaciones para los asistentes

Para quienes asistan a la procesión, se recomienda acudir con vestimenta cómoda, zapatos deportivos y protección para el sol, como gorra o sombrero. Estas medidas buscan facilitar el recorrido, que se extiende por varias horas y bajo altas temperaturas.

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Este es el recorrido que harán los feligreses, en el sur de Guayaquil, en la procesión del Cristo del Consuelo. Cristo del Consuelo, misioneros cristianos

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Asimismo, se sugiere llevar una botella con agua para mantenerse hidratado durante la caminata. No obstante, es habitual que moradores del sector repartan agua a los participantes como parte de los gestos de solidaridad que caracterizan a esta jornada.

Opciones para seguir la procesión a distancia

Para quienes no puedan asistir de manera presencial, la procesión será transmitida en vivo a través de las redes sociales de la parroquia y por la señal abierta de Ecuavisa. De esta manera, los fieles podrán seguir cada momento de la jornada desde distintos puntos del país.

Además, el evento será retransmitido por Radio Forever 92.5 FM, Radio Morena 640 AM y Unión Radio 580 AM, ampliando su alcance a través de la radio. Estas plataformas permitirán mantener la conexión con la tradición, incluso para quienes no puedan movilizarse hasta el sur de Guayaquil.

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