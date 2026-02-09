Logan Paul se distancia de Jake Paul tras llamar "fake American" a Bad Bunny

Logan Paul rechazó los comentarios de su hermano Jake, quien pidió un boicot al show de Bad Bunny en el Super Bowl

Los hermanos Paul muestran posturas opuestas en una polémica pública. Logan Paul, la estrella de WWE, se distanció de los comentarios de su hermano Jake, quien pidió un boicot al show de Bad Bunny en el Super Bowl y lo llamó "fake American citizen" (falso ciudadano americano).

El llamado al boicot de Jake Paul

Horas antes del Super Bowl, Jake Paul, el influencer convertido en boxeador profesional, instó a sus seguidores en X a apagar el televisor durante el espectáculo de medio tiempo. Argumentó que esta acción "mostraría a las grandes corporaciones que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias (que equivale a audiencia para ellos)". Su mensaje concluyó: "Un fake American citizen actuando, que públicamente odia a Estados Unidos. No puedo apoyar eso".

La respuesta inmediata y firme de Logan Paul

Logan reaccionó con una clara desaprobación en la misma red social. "Amo a mi hermano pero no estoy de acuerdo con esto. Los puertorriqueños son estadounidenses y me alegra que les hayan dado la oportunidad de mostrar el talento que viene de la isla", escribió. Su declaración destacó por reconocer el estatus político de Puerto Rico como territorio no incorporado de Estados Unidos, cuyos residentes son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

Las aclaraciones contradictorias de Jake

Ante la reacción negativa, Jake publicó una serie de mensajes para aclarar su postura. Primero, intentó matizar sus palabras: "Para aclarar: no llamé a nadie 'fake citizen' por ser de Puerto Rico. Vivo en Puerto Rico y amo Puerto Rico... Pero si criticas públicamente a ICE, que está haciendo su trabajo, y odias abiertamente a Estados Unidos, voy a opinar. Punto".

Horas después, en un giro confuso, añadió: "Chicos, yo amo a Bad Bunny, no sé qué pasó en mi Twitter anoche?? Wtf". Esta última declaración contradecía el tono de sus publicaciones originales.

La crítica política de Alexandria Ocasio-Cortez

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez fue una de las muchas voces que criticaron a Jake Paul. En X, respondió: "¿Un 'fake American citizen'? ¿No te MUDASTE a Puerto Rico para evitar pagar tus impuestos mientras niños en Estados Unidos pasan hambre? Mientras, Benito [Bad Bunny] realmente financia programas de arte y deportes para niños de bajos ingresos, y tú los desfinancias".

El contexto de las declaraciones de Bad Bunny sobre ICE

La raíz de la polémica se remonta a los comentarios de Bad Bunny durante los Grammy, donde ganó Álbum del Año. En su discurso de aceptación, declaró: "¡Fuera ICE! No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses... El odio se hace más poderoso con más odio. Lo único más poderoso que el odio es el amor".

Bad Bunny había expresado anteriormente que el miedo a las redadas de ICE influyó en su decisión de no incluir fechas en Estados Unidos en su gira mundial Debí Tirar Más Fotos.

La ironía residencial y el debate sobre la ciudadanía

Un dato relevante añade complejidad al debate: ambos hermanos Paul residen en Puerto Rico desde hace varios años. Este hecho resalta la contradicción percibida entre beneficiarse de residir en el territorio y al mismo tiempo cuestionar la legitimidad estadounidense de uno de sus artistas más emblemáticos.

División pública en la familia Paul y repercusiones

El episodio marca una de las raras ocasiones donde los hermanos, usualmente aliados en sus emprendimientos y controversias, toman posturas públicas opuestas. Mientras Jake se mantiene firme en su crítica política -aunque con mensajes contradictorios-, Logan elige defender la representación cultural y el estatus legal de los puertorriqueños.

