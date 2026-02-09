Las palabras de Lady Gaga para Bad Bunny tras el Super Bowl

Lady Gaga compartió un mensaje público de agradecimiento para Bad Bunny después de su participación conjunta en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVIII. El evento, celebrado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, reunió a dos de las figuras más importantes de la música pop y urbana en una presentación histórica.

El mensaje público de agradecimiento de Lady Gaga

La artista, de 39 años, utilizó Instagram para expresar su admiración. "Fue mi honor absoluto ser parte del show de medio tiempo de Benito. Gracias Benito por invitarme y gracias a todo el equipo por recibirme en tu escenario. No me lo perdería por nada del mundo", escribió.

El momento inesperado: una boda en vivo

La presentación de Bad Bunny como cabeza del show principal incluyó un momento inesperado. Una pareja, vestida de blanco, contrajo matrimonio en vivo durante la transmisión. El acto fue real y formó parte de la coreografía del espectáculo. Según un comunicado de los representantes de Bad Bunny, la pareja lo había invitado a su boda y él, en respuesta, les propuso casarse durante el Super Bowl.

El cantante puertorriqueño fungió como testigo de la unión y firmó el certificado de matrimonio. Los novios aparecieron en pantalla cortando una tarta nupcial y alimentándose mutuamente un trozo, ante millones de espectadores.

Los nervios previos de Bad Bunny

Antes del evento, Bad Bunny había confesado sentir los nervios típicos de una presentación de esta magnitud. En una entrevista con Apple Music, mencionó que tenía noches sin dormir por la planeación del show. "Estoy feliz, pero solo estoy procesando, tomando un día a la vez... Anoche no pude dormir, pensaba en eso", comentó entonces.

La fusión musical en el escenario

La colaboración musical entre ambos artistas ocurrió cuando Lady Gaga interpretó su éxito Die With a Smile, seguido por Bad Bunny con Baile Inolvidable. Este momento fusionó sus estilos y demostró el alcance global del espectáculo, que tradicionalmente domina la escena musical anglosajona.

Un hito para la música latina en el Super Bowl

La reacción positiva de Lady Gaga resalta la importancia del momento para Bad Bunny, quien se consolidó como el primer artista latino en ser el acto principal del show de medio tiempo del Super Bowl en solitario. Su participación marca un hito para la música en español en el escenario deportivo más visto de Estados Unidos.

La publicación de Lady Gaga ya acumula cientos de miles de interacciones, con comentarios de fans que celebran la colaboración y el gesto público de reconocimiento entre dos íconos de generaciones distintas pero con un impacto cultural similar.

