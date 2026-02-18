Residente debuta como director con Bad Bunny como protagonista en 'PORTO RICO'

El artista Residente anunció su debut como director de largometrajes con la película PORTO RICO

El artista puertorriqueño Residente (René Pérez Joglar), ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, anunció su debut como director de largometrajes con la película PORTO RICO, un drama histórico épico que busca narrar la compleja historia colonial de la isla. “He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia”, expresó el músico en un comunicado.

La cinta, coescrita junto al guionista ganador del Óscar Alexander Dinelaris (Birdman), se describe como un “western caribeño” inspirado en hechos reales. Residente señaló que el proyecto es una reafirmación de la identidad puertorriqueña, contada con la intensidad y honestidad que merece.

Bad Bunny en su primer papel protagónico

El protagonista de la película será Bad Bunny (Benito Martínez Ocasio), quien recientemente hizo historia al ganar el Grammy al Mejor Álbum del Año con un disco en español. Aunque ya había participado en producciones como Bullet Train y Caught Stealing, este será su primer papel principal en cine.

El elenco se completa con figuras de renombre internacional: Viggo Mortensen, Edward Norton y Javier Bardem, quienes aportan peso dramático y experiencia a la producción. Norton destacó que reunir a Residente y Bad Bunny para contar la verdadera historia de Puerto Rico será “como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”.

Un relato sobre la identidad puertorriqueña

La trama de PORTO RICO se sitúa en 1898, año en que la isla pasó de ser colonia española a territorio estadounidense tras la guerra hispano-estadounidense. El filme busca explorar las raíces de Puerto Rico y confrontar las narrativas oficiales con una visión más honesta y visualmente intensa.

El efecto Super Bowl dispara el catálogo de Bad Bunny a cifras récord Leer más

Residente afirmó que la película es una forma de reafirmar quiénes son los puertorriqueños y de mostrar al mundo la riqueza cultural y la complejidad histórica de su país. Con Bad Bunny como protagonista y un elenco internacional de primer nivel, el proyecto promete convertirse en un hito para el cine latino y en una obra que trascienda fronteras.

Producción de alto nivel internacional

La película será producida por 1868 Studios, compañía fundada por Residente en alianza con Sony Music Latin-Iberia y Sony Music Vision, con el objetivo de llevar historias latinas a audiencias globales. El proyecto cuenta además con la participación de Class 5 Films, productora de Edward Norton, y con la colaboración de Alejandro G. Iñárritu como productor ejecutivo, junto a Scott Budnick y otros nombres destacados de la industria.

RELACIONADAS Las palabras de Lady Gaga para Bad Bunny tras el Super Bowl

Residente y Norton mencionaron que PORTO RICO se inscribe en la tradición de filmes como The Godfather y Gangs of New York, que combinan drama visceral con personajes icónicos y una mirada crítica a la historia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!