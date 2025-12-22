Reservas Internacionales, con el nivel más alto desde el inicio de la dolarización

Las Reservas Internacionales (RI) de Ecuador alcanzaron los $ 10.246 millones al 12 de diciembre de 2024, marcando un hito histórico desde que el país adoptó el dólar estadounidense como moneda oficial hace más de dos décadas.

Este nivel récord permite al Banco Central del Ecuador (BCE) cubrir el 100% de los recursos depositados por entidades financieras públicas, privadas y de la economía popular y solidaria, correspondientes al primer y segundo sistema de balance de la institución.

Adicionalmente, las reservas cubren el 63% de los recursos de entidades del sector público no financiero depositados en el BCE, representando uno de los niveles más altos de cobertura del tercer sistema de balance registrado en los últimos 15 años.

Fortalecimiento de la dolarización

La Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria, junto con el Banco Central del Ecuador, han reiterado su compromiso con el manejo técnico y transparente de las Reservas Internacionales y con el fortalecimiento del sistema de dolarización del país.

El analista económico Alberto Acosta destacó la importancia de este logro. Para él, políticas técnicas relacionadas al uso de estos fondos, han permitido el fortalecimiento de las reservas. "Los depósitos encargados en el Banco Central están de regreso. Nunca más gobiernos irresponsables gastándose el ahorro de los ciudadanos y poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero", dijo.

El rol del oro en las reservas

Del valor total, casi un 64 % son divisas netas, mientras que un 36% corresponde a reservas de oro monetario (5 % más que hace un año), cuyo valor se ha incrementado significativamente debido a su apreciación internacional. Hoy en día, una onza supera los $4.000.

El oro monetario, según ha explicado, Guillermo Avellán, exgerente del BCE, es un activo de reserva estándar administrado por bancos centrales a nivel mundial. Su acumulación responde a estrategias de inversión diseñadas según el perfil de riesgo institucional y los principios fundamentales de liquidez, seguridad y rentabilidad, contribuyendo a la diversificación de los portafolios de inversión.

