"Los ecuatorianos hoy no se sienten representados por los asambleístas": Niels Olsen

El presidente del Legislativo aseguró que "el trabajo de los periodistas es fundamental", a una entrevistadora de farándula

Niels Olsen tomó licencia para hacer campaña a favor del sí a la consulta popular, convocada por el presidente Daniel Noboa.

Tras tomar licencia, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, participa activamente en la campaña por el sí en la consulta popular y el referéndum convocados por el presidente Daniel Noboa para el domingo 16 de noviembre de 2025. En una entrevista, Olsen reconoció que "los ecuatorianos no se sienten representados por los asambleístas", argumento que refuerza la propuesta de reducir el número de curules de 151 a 73.

El exministro de Turismo de Guillermo Lasso, Olsen, defendió la propuesta de reducir a menos de la mitad el pleno legislativo alegando "eficiencia institucional". Aunque otro sector dice que las provincias van a perder representatividad y también que no se corrige el problema de fondo que es la falta de preparación de buena parte de los legisladores, que han sido parte de escándalos como nepotismo, con hermano, madre y en otros casos cuñados y más, contratados en los despachos.

Además, Niels Olsen dijo que: "Una Asamblea más pequeña puede ser mucho más ágil, menos burocrática y menos costosa. Hoy cada asambleísta tiene dos asesores, dos asistentes".

Incluso Olsen puso como ejemplo: "congresos con democracias sólidas, como el de Estados Unidos, en donde cada legislador representa a 700.000 personas, mientras en Ecuador, uno es delegado de 120.000. Para mí la representatividad es excesiva. Los ecuatorianos hoy no se sienten representados por los asambleístas".

Sobre el ahorro económico al achicar el Pleno, según Olsen

Según Olsen el dinero que se ahorraría el Estado con el recorte de más de la mitad de curules podría usarse en "otros proyectos sociales, mejorar vías, más créditos y más recursos para fuerzas del orden para combatir la delincuencia".

¿Olsen contradice al Gobierno en cuanto a su relación con la prensa?

El asambleísta Niels Olsen fue entrevistado por Mariela Viteri, quien por años se ha dedicado más que nada a temas de farándula. Por su espacio han pasado buena parte de los ministros y ministras del Gobierno de Daniel Noboa. Por ello en la conversación se evidencia su falta de conocimiento sobre la coyuntura política. Y comentó: "pero Cedatos dice que gana el sí".

A manera de anécdota, Viteri recordó que Olsen aceptó una entrevista pese a estar resfriado y él respondió: "Así debería ser con todos los funcionarios públicos y asambleístas. Así es, el trabajo de los periodistas es fundamental". Eso en medio a la preocupación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por el hostigamiento que vive la prensa en Ecuador.

En octubre 2025, en su su 81ª asamblea, la SIP expuso su preocupación por una campaña sin evidencias, a través de la que se ha intentado desacreditar a los diarios Expreso y Extra, de Granasa.

