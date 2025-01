Elecciones 2025: Los jóvenes ven con vergüenza ajena a candidatos bailar en redes

En TikTok y en otras redes sociales se ve que hasta Lucio Gutiérrez intenta bailar reguetón en la campaña digital. Hace casi dos décadas, en 1996, Abdalá Bucaram llegaba a las concentraciones con el jingle ‘La fuerza de los pobres/ Abdalá’ como música de fondo. La gente se alistaba para una especie de concierto, que incluía al candidato presidencial y a Los Iracundos en la tarima; baile con su binomio, Rosalía Arteaga; y un fogoso discurso contra la oligarquía.

Los cortes de luz también afectan la salud mental de los ecuatorianos Leer más

El padrón electoral

En las elecciones del 9 de febrero de este 2025, 635,381 de 13.7 millones de electores tienen entre 16 y 18 años; alrededor del 30% del padrón tiene hasta 29 años. Así que pocos recordarán esos episodios, previos al triunfo del “loco que ama”, que entonces repetía que ganaría de “un solo toque” y al pasar a segunda vuelta, inesperadamente, junto a Jaime Nebot del PSC, ironizaba preguntando: ¿y ahora?

Las voces de los votantes

Gladys Espinosa y su hijo Gino Anderson, 50 años y 29 años, respectivamente, se hacen selfies en la Plaza de San Francisco, en Quito. Acceden a comentar las impresiones que les provoca mirar algunos videos que comparten quienes buscan la Presidencia y una curul en la Asamblea. La madre desconcertada afirma: “Se ven ridículos. Necesito conocer qué proponen y qué sustento tienen para cumplir su promesa”.

Su hijo señala que le gustaría que se centraran en propuestas para combatir la inseguridad y generar trabajo. “No, la verdad no me convencen con esto”, refiriéndose a las muestras en redes sociales.

¿Qué opina una política?

Una de las asambleístas más jóvenes, Jahiren Noriega, de 28 años, va a la reelección por la Revolución Ciudadana. Anota que por su edad tiene cierta ventaja frente a otros candidatos: entiende mejor cómo funcionan las redes, ya que las consume a diario. “Hay una idea errónea de cómo llegar al voto joven y cómo usar redes como TikTok; se piensa que es un espacio para bailar o hacer ‘payasadas’”. Cree que si no se encuentra un estilo propio que no haga perder la identidad, el efecto podría ser contraproducente.

A una generación le provoca 'cringe'

Pablo Rodríguez, graduado de Medicina de la Universidad Central, cumple su año rural en Morona Santiago y tiene 25 años. Admite que realmente su generación siente “cringe” o pena ajena ante cierto contenido compartido por los candidatos. “Todo el mundo vio a la candidata de Manabí subiéndose al caballo a toda velocidad o a Lucio bailando. La apreciación sobre ambos no mejoró, al contrario”, dice Pablo. También critica que, por ejemplo, Luisa González haya enseñado, el año pasado, cómo cocinar tonga, sin aprovechar para decir cómo combatiría la desnutrición.

Farandulización de la política



Verónica Abad pide a la Asamblea fiscalizar a seis ministros Leer más

¿Vivimos una especie de ‘farandulización’ de la política? La socióloga y politóloga argentina, Soledad Stoessel, responde que desde hace unos nueve años nota una digitalización del mundo social y de la vida política. “Si un candidato presidencial no está en redes, no existe. Las necesita para darse a conocer”, afirma Stoessel, quien también es profesora en la Universidad Central. Ella recuerda que en los noventa ya había una ‘farandulización’ de la política. Pero, en esa época, el canal era la televisión. Un ejemplo en su país fue Videomatch, con Marcelo Tinelli, dice. “Las redes hacen que algo se viralice más rápido; se puede dejar de ser un completo desconocido en dos días”.

Davis Estrella, de 28 años, trabaja en un call center. Espera estudiar Psicología, en un instituto, en este año. En medio de la Plaza de San Francisco, en un día soleado, se hacía fotografías que compartirá en sus redes.

¿Qué opina de videos en los que candidatos bailan o hacen chistes, acrobacias...? “No me parece mal que bailen, son seres humanos. Qué vergüenza. Pero no los juzgo”.

¿Votarías por esos candidatos? “Honestamente creo que solo quieren llegar al público, atraer. Yo quisiera que me digan qué harán para mejorar nuestras condiciones de vida, un concepto. No sé si pega solo reguetón en una campaña. Con payasadas no me digan ‘elígeme a mí’ porque la situación está compleja”.

Auténticos y profundos

Pablo Rodríguez, el graduado de medicina, pide un mix de “autenticidad y profundidad” de los políticos que aspiran a una curul o a instalarse en Carondelet por cuatro años. “No critico que sean divertidos en redes sociales. Los tiempos han cambiado y quizá ya no estamos para esas grandes disertaciones del pasado, ese ‘dadme un balcón y seré presidente’ de Velasco Ibarra o los discursos bajo la lluvia de Rafael Correa”, aclara.

Rodríguez reitera que los políticos pueden usar el humor, pero, por ejemplo, “Daniel Noboa no solo debió compartir su playlist playero sino también las propuestas para que en la playa no nos roben hasta la pantaloneta”.

“Al votar pesa el voto emotivo”, apunta Soledad Stoessel. “Hay una desideologización; se vota por lo que le genera conexión emocional. Eso explica la ‘farandulización’, con una campaña en la que se habla de todo, menos de propuestas, crisis económica y energética, desempleo y desigualdad. Quizá prima lo del eje criminal y seguridad”.

Su hipótesis es que el fracaso de la democracia, que causa esa desafección por la política, se debe a que ha fallado y no garantiza el bienestar colectivo. “La gente cree menos que la política le pueda solucionar su vida cotidiana; por eso hay apatía y quemeimportismo”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!