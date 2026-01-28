Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

El legislador Marco Olmedo, de ADN, presentó la moción para ratificar la objeción total del Ejecutivo a las reformas a la LOFL.
El legislador Marco Olmedo, de ADN, presentó la moción para ratificar la objeción total del Ejecutivo a las reformas a la LOFL.Cuenta de X de la Asamblea Nacional.

Veto presidencial de Daniel Noboa bloquea sanciones al transfuguismo en la Asamblea

El oficialista ADN bloqueó esta iniciativa que había tenido el apoyo de RC, PSC y Construye en 2024

  • Mariela Rosero Ch.

El veto del presidente Daniel Noboa al proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) se impuso y el correísmo no pudo sostener con sus votos los cambios, para que por ejemplo, los camisetazos o transfuguismo político sean sancionados.

RELACIONADAS

El martes 27 de enero del 2026, en la sesión 65 del Pleno, se conoció y debatió la objeción total presentada por el mandatario a la ley. Este proyecto fue aprobado en diciembre del 2024, con el apoyo de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye.

El legislador del oficialista ADN, Marco Olmedo, señaló que la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa debería ser una norma ecuánime, clara y técnicamente sólida, que facilite el ejercicio parlamentario mediante procedimientos ágiles y transparentes. Y no como un instrumento de persecución política.

La moción para ratificar el texto del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa obtuvo únicamente 62 votos afirmativos, insuficientes para reunir la mayoría calificada requerida de 101 votos.

Iniciativa. La asambleísta Camila León asegura que elaboró su proyecto con periodistas, pero omite nombres.

Imprecisiones y evasivas: así es la reforma del COIP planteada por León

Leer más

Las sanciones a 'camisetazos', así como creación de una comisión multipartidista no pasaron

Entre las reformas, que vetó el presidente Noboa, constaban la posibilidad de creación de una Comisión Multipartidista, que funcionaría temporalmente. Además había sanciones para infracciones consideradas graves como dejar la línea de la bancada para votar o dejar al movimiento por el que se consiguió la curul. 

Se establecían multas, que implicaban que no cobrarían sus sueldos durante tres meses, por ejemplo. No podían perder su curul.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Jorge Ponce y el legado del exbaterista de Tranzas que enluta a la música local

  2. Alerta en complejo judicial de Cuenca ante amenaza de explosivos

  3. Veto presidencial de Daniel Noboa bloquea sanciones al transfuguismo en la Asamblea

  4. La historia de la hacienda La Clementina: de cultivo próspero a crisis de seguridad

  5. Reacción de Trump a frase de Delcy Rodríguez de “ya basta” de las órdenes de EE. UU.

LO MÁS VISTO

  1. Colombia prohíbe por 30 días ingreso terrestre de arroz local tras escalada comercial

  2. Colombia cierra sus puertas y el arroz de Ecuador queda a la intemperie

  3. Fiscalía allanó la casa de Luisa González por caso Caja Chica

  4. Crédito del Biess al 2,99%: Cómo aplicar a la tasa de interés más baja hasta ahora

  5. El pingüino que camina solo hacia las montañas: la historia detrás del video viral

Te recomendamos