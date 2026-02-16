La lluvia y la falta de agua ponen un freno al carnaval en Santa Elena

La lluvia afectó los carnavales en Santa Elena y Salinas, suspendiendo eventos y obligando a turistas a regresar antes

En Salinas el personal municipal destapa las alcantarillas del sistema pluvial para evacuar el agua estancada en algunas calles

Lo que prometía ser un domingo nocturno lleno de música, espuma y turistas se vio afectado por la lluvia. El aguacero comenzó a caer a las 17:30 y no paró hasta la mañana de este 16 de febrero, frenando la alegría del carnaval en los balnearios de la provincia de Santa Elena justo cuando más visitantes llegaban.

La lluvia frena la fiesta en los balnearios

En varios sectores donde estaban previstos bailes públicos en los malecones, los eventos fueron suspendidos. En otros puntos, la fiesta continuó a medias, entre paraguas y empapados. “Tan lindo que iba todo y la lluvia lo dañó; el negocio se frenó, pero son cosas de la naturaleza. Ahora toca esperar cómo nos va el resto del día. Nos queda la noche del lunes (ayer) y todo este martes”, lamentó el comerciante Luis González, en la comuna Valdivia, mientras veía cómo la clientela desaparecía bajo el aguacero.

Sin embargo, no todo se detuvo. En Salinas, el anunciado concierto internacional sí se realizó. Miles de asistentes, mojados pero igual de felices, corearon a sus ídolos bajo la lluvia. Entre los más aclamados estuvieron los colombianos Paola Jara y Charlie Cardona, quienes encendieron el escenario pese al temporal.

Teléfonos dañados en medio del espectáculo

La euforia, sin embargo, tuvo su precio. Muchos asistentes sacaron sus teléfonos móviles para grabar el espectáculo y terminaron con los dispositivos dañados por el agua. “No me funciona el táctil, ¡qué bárbaro! Todo por una foto; ahora me tocará gastar en la reparación”, se quejó Verónica Ramírez, quien llegó desde Babahoyo, en Los Ríos, para disfrutar del show.

A otros carnavaleros la lluvia simplemente no les importó. Entre espuma, anilina y agua, la fiesta se mantuvo viva en calles y playas. “¡Que viva el carnaval! Yo vine a divertirme y ni la lluvia me detendrá”, gritó entre risas el lojano Franklin Cando, mientras continuaba la celebración.

Falta de agua potable golpea a turistas y residentes

Como si el aguacero no fuera suficiente, este 16 de febrero el carnaval trajo otro golpe para la provincia: la falta de agua potable. Las redes sociales estallaron con reclamos contra la empresa Aguapen, encargada de la distribución del líquido vital. Ante la situación, varios visitantes optaron por adelantar su retorno.

“Otra vez, no puede ser que otra vez no haya agua en la provincia. ¿Qué pasa con Santa Elena? Esto es un desastre. No hay agua cuando hay miles de personas. ¿No existen aquí autoridades?”, criticó la ciudadana Norma Orejuela, residente de La Alborada, en Guayaquil, que optó por volver este lunes a las 7:00.

Aguapen informó que la intensa lluvia provocó un circuito en el sistema eléctrico de la planta potabilizadora, dejando sin energía las instalaciones y obligando a suspender el servicio durante varias horas, lo que afectó a cientos de domicilios.

El impacto no tardó en sentirse en el sector turístico. Luis Tenempaguay, vicepresidente de la Cámara Provincial de Turismo, señaló que la lluvia y la falta de agua provocaron que muchos turistas abandonaran la península, mientras que otros desistieron de viajar durante el segundo día de carnaval.

Pérdidas económicas para comerciantes y hoteleros

“Los hoteles no se llenaron como a inicios de año y, justo cuando empezaba la llegada masiva de turistas, se vino la lluvia y, de remate, se fue el agua potable”, comentó el dirigente.

Para el gremio, el balance es claro: pérdidas económicas considerables. Comerciantes, hoteleros y emprendedores habían invertido en abastecerse para la temporada alta y ahora enfrentan el temor de quedarse con mercadería sin vender.

