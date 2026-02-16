Carnaval de Río de Janeiro: flores, samba y madrugada en un jardín musical callejero

Más de 8 millones de personas participarán en el Carnaval de Río de Janeiro este año, según cifras oficiales.

Ocho de la mañana, cerveza en mano y el disfraz en su punto. La fiesta no para en el carnaval de Río, que este lunes 16 de febrero convirtió el centro de la ciudad en un gigantesco jardín musical, con flores de todos los estilos y colores desde las primeras horas del día para animar en las calles la tradicional rumba carioca.

Un jardín musical desde el amanecer en Río de Janeiro

Antonella Chila es coronada Reina del Carnaval 2026 en Salinas Leer más

Los girasoles le sonrieron al sol y las rosas se iluminaron con el azul del cielo, mientras margaritas, lirios, orquídeas y tulipanes danzaron al ritmo de la banda callejera 'Vem Cá, Minha Flor', sobre diademas y sombreros de miles de cariocas y turistas que optaron por comenzar temprano la diversión.

El 'bloco', como se conoce a las comparsas que desfilan gratuitamente por las calles de la ciudad durante el carnaval, celebró este lunes diez años de existencia con un entusiasta desfile que llenó de energía a quienes madrugaron para cantar y bailar sin pausa. Según los organizadores, unas 30.000 personas llenaron de color una zona tradicional del centro de la ciudad, cantando y bailando al compás de la banda canciones típicas del carnaval, acompañadas por mujeres en zancos que iban 'refrescando' a las flores fiesteras con chorros de agua para aliviar el calor.

Se programaron más de 460 comparsas durante 37 días de celebraciones. En las calles se sintió la fiesta. AGENCIA EFE

Miss Universo Fátima Bosch participa en desfile de Ambato por Carnaval 2026 Leer más

Multitudes, turismo y comparsas que no descansan

Para el psicólogo Gabriel Barros, ese es uno de los conceptos más lindos de esa comparsa callejera. "Todos los asistentes hacemos parte de ese inmenso jardín que las zanqueras van bañando con agua y purpurina para que sigamos en la fiesta hasta que ya no sea posible", explicó a EFE. Entre los fiesteros hay opciones para todos los gustos. Desde quienes se lanzan al disfrute desde el primer día del carnaval hasta el miércoles de ceniza casi sin parar, hasta los que prefieren tomarse la juerga con más calma

Karine Brendon, que también ama la energía de 'Vem Cá, Minha Flor', prefiere tomarse la rumba 'con calma' y solo asiste a dos comparsas diarias para poder recargar baterías.

La fiesta se extiende hasta el miércoles de ceniza, cuando se elige a la escuela de samba campeona en Río de Janeiro. AGENCIA EFE

Alma y esencia del carnaval

Las bandas y comparsas callejeras constituyen el alma y vida del carnaval carioca. Se alimentan de la energía del público y reflejan el carácter abierto e informal de una fiesta en la que conviven generaciones y estilos, sin distinciones. La escena se repite en distintos puntos de la ciudad: familias con niños pequeños, grupos de amigos disfrazados de alguna temática especial y turistas que descubren en las calles una versión más espontánea y cercana del carnaval, lejos del brillo coreografiado de los desfiles del sambódromo.

Familias, turistas y grupos disfrazados comparten espacios sin distinciones generacionales. AGENCIA EFE

Según la Alcaldía de Río de Janeiro, más de ocho millones de personas, entre residentes y turistas, participarán en el carnaval este año. De ellas, cerca de seis millones lo harán en alguno de los más de 460 blocos programados a lo largo de 37 días de celebraciones. El Carnaval de Río de Janeiro se extenderá hasta el miércoles de ceniza, cuando se conocerá la escuela de samba campeona tras los desfiles del sambódromo, que es considerado el mayor espectáculo al aire libre del mundo. Los blocos, sin embargo, seguirán hasta el próximo fin de semana alegrando las calles de la ciudad

Los desfiles del Grupo Especial en el Sambódromo Marquês de Sapucaí son el mayor atractivo del Carnaval de Río de Janeiro. AGENCIA EFE

Lula reivindica el carnaval como cultura, economía y vitrina global de Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, destacó el Carnaval de Río de Janeiro como una poderosa expresión cultural y un motor económico para el país, tras asistir a los desfiles en el sambódromo y recibir un homenaje de una escuela de samba. Desde sus redes sociales, subrayó que el espectáculo proyecta una imagen positiva de Brasil y posiciona al país como referente mundial en turismo y creatividad.

Durante su visita al Sambódromo Marquês de Sapucaí, el mandatario enfatizó que las escuelas de samba muestran al mundo la capacidad brasileña de transformar la cultura en empleo, desarrollo y renta. El homenaje, protagonizado por la escuela Académicos de Niterói, repasó episodios clave de su vida política y personal, desde su infancia en el nordeste hasta su llegada a la presidencia como líder sindical.

Luiz Inácio Lula da Silva calificó el Carnaval de Río como motor económico y vitrina global de Brasil. AGENCIA EFE

La presentación generó polémica por su cercanía con el calendario electoral, ante denuncias de la oposición que la calificaron como propaganda anticipada con recursos públicos. No obstante, la justicia rechazó prohibir el desfile al considerar que supondría censura previa a una manifestación artística vinculada al Carnaval de Río de Janeiro, aunque dejó abierta la posibilidad de investigar el caso y aplicar sanciones económicas si corresponde.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!