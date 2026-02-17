Ciclistas de Durán y Guayaquil recorren 100 km en Molleturo

Salchipaperos y Corona Bike completaron más de 100 km en Molleturo pese a la lluvia y la densa neblina del Azuay

Los grupos Salchipaperos, de Durán, y Corona Bike, de Guayaquil, realizaron un recorrido de más de 100 kilómetros en las cercanías de Molleturo, parroquia rural del Azuay.

La ruta de 100 kilómetros en Molleturo puso a prueba la resistencia de los ciclistas debido a la lluvia y la densa neblina del sector austral. Las condiciones climáticas complicaron el avance en varios tramos.

“La lluvia y la neblina nos impidieron avanzar, pero fue una ruta divertida. Acá, en Durán, los Salchipaperos esperamos a nuestros colegas de Guayaquil. Unidos pasamos Puerto Inca, los baños de Jesús María, hasta casi la meta final. Fue inolvidable”, comentó Nadia Carvajal, líder del grupo duraneño.

Neblina obligó a cambiar el plan

Debido a la intensidad de la neblina en ciertos puntos del trayecto, algunos participantes optaron por continuar en vehículo para alcanzar la meta establecida.

Pese a las condiciones adversas, los ciclistas destacaron la camaradería, los paisajes y la adrenalina como parte fundamental de la experiencia. El grupo celebró además la reactivación de sus recorridos interprovinciales.

Carvajal reiteró que, más allá del clima, fue un “recorrido bonito” que fortaleció la unión entre deportistas de Durán y Guayaquil.

