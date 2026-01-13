Ciclistas de la Calle celebran los 14 años de un movimiento que se hizo familia

Con el parque Guayaquil como casa, el grupo urbano festeja 14 años de ser uno de los pioneros en ciclismo en Guayaquil

Escribir del deporte urbano de Guayas es referirse también a Ciclistas de la Calle, pioneros en recorridos a pedal en Guayaquil y Ecuador desde el 20 de enero de 2012. A partir de ahí, cada noche, de lunes a jueves, se toman el parque Guayaquil.

“Hoy no solo celebramos 14 años; celebramos una leyenda. Una leyenda nacida de la audacia, del agua y del más puro fuego ciclista”, dice Jimmy Martillo, uno de sus líderes fundadores, quienes, pese al torrencial aguacero que caía sobre la urbe, dieron pedal al inicio del grupo de “insensatos, locos, soñadores sin remedio”.

Los inicios de los 'Ciclistas de la Calle'

Los Ciclistas de la Calle, aquel día de enero, no salieron a rodar. "Ese día, libramos nuestra primera batalla épica", dicen, porque las calles eran ríos, la visibilidad era un mito, y cada pedalada era un acto de fe ciega en el que iba a nuestro lado. "Y cuando ese aguacero intentó ahogarnos -recuerdan- cuando esa humedad penetró hasta los huesos, nos dimos cuenta de una verdad más poderosa que el clima: Estábamos forjando un lazo que el asfalto y el tiempo jamás podrían romper.

Ahí estaba Jimmy Martillo, el fundador de Ciclistas de la Calle, con solo cinco amigos y sus dos hijas, valientes desde la cuna. Un puñado de almas empapadas, tiritando, pero con un brillo en los ojos que ni mil relámpagos podrían apagar.

”¡La historia escrita en asfalto mojado! ¡Hermanos y hermanas de las dos ruedas! ¡Familia de Ciclistas de la Calle! Mírennos. Miren esta esquina, la de Tungurahua y 9 de Octubre. Miren este cielo, amenazante o despejado, pero siempre testigo de nuestra pasión indomable”, escriben hoy los Ciclistas de la Calle.

