Continental Tire dona $160.000 en insumos al Tecnológico del Azuay

Uno de los fabricantes de llantas más importantes trabaja de cerca con los centros de estudios superior de Ecuador

Trabajadores de Continental Tires en una de las plantas en Ecuador.

Continental Tire Andina anunció la donación de insumos industriales valorados en $160.000 al Instituto Superior Tecnológico del Azuay, que fortalecerá la formación de estudiantes al recibir una variedad de repuestos eléctricos y mecánicos para maquinarias de procesos productivos.

"Creemos que la educación técnica de calidad requiere más que teoría. Esta donación busca fortalecer el aprendizaje práctico de los estudiantes, acercándolos a los procesos productivos reales y preparándolos mejor para su inserción al mercado laboral", dijo Luiz Gomes, Presidente Ejecutivo de Continental Tire Andina.

La iniciativa beneficia a estudiantes de metalmecánica, mecatrónica y electricidad, varios de los cuales forman parte del programa de Educación Dual que Continental Tire Andina lleva en el Ecuador.

Más allá del beneficio académico, esta acción responde a una visión integral de sostenibilidad, al promover el uso responsable de recursos, apoyar a la comunidad educativa y contribuir a la formación de profesionales técnicos que, en el futuro, podrán integrarse al sector productivo con conocimientos sólidos y experiencia aplicada.

"La acción refuerza el papel de Continental Tire Andina como un referente en la vinculación entre la academia y el sector privado", remarcó Gomes, haciendo hincapié que la empresa apuesta por la formación de profesionales altamente capacitados que, en un futuro cercano, puedan integrarse al mercado laboral con un conocimiento técnico avanzado, contribuyendo así a la competitividad de la industria nacional.

