Corporación Eljuri recibe el premio Best Global Partner de Kia a nivel mundial

La empresa ecuatoriana fue reconocida en una convención internacional en Australia junto a los colaboradores más destacados

Principales dirigentes de Kia y embajadores del mundo en la convención en Australia.

La Corporación Empresarial Eljuri fue reconocida por Kia Corporation como su mejor socio global entre más de 150 países, tras más de 30 años de alianza estratégica, confianza y resultados sostenidos en América Latina.

El reconocimiento “Best Global Partner” posiciona al Grupo Eljuri como un actor estratégico indispensable para el desarrollo global de Kia, consolidando su rol como socio clave en la expansión internacional de la marca coreana y como motor del crecimiento sostenible en América Latina.

La distinción se entregó durante la Kia Global Distributor Convention, realizada en Australia, un encuentro que reunió a los principales líderes y representantes mundiales de la compañía automotriz. En este evento, Juan Pablo Eljuri, líder de la corporación ecuatoriana, fue invitado de honor por Ho Sung Song, presidente y CEO de Kia Corporation, así como por Euisun Chung, presidente de Hyundai Motor Group.

Este reconocimiento valida el impacto transformador de la Corporación Empresarial Eljuri en el posicionamiento de Kia en Colombia, Ecuador y Venezuela, mercados donde la marca ha logrado resultados sobresalientes en ventas, postventa y percepción de calidad.

Reconocimientos adicionales para Kia Ecuador y Kia Colombia

Durante la misma convención, Aekia S.A. (Kia Ecuador) recibió el galardón a “Mejor Operación de Postventa”, gracias a su excelencia en la gestión integral del servicio al cliente y su eficiencia operativa.

Por su parte, Metrokia S.A. (Kia Colombia) fue distinguida como “Distribuidor del Año”, un reconocimiento otorgado por los sólidos resultados comerciales y operativos alcanzados en ese país.

Visión estratégica y liderazgo regional

“Estos reconocimientos por parte de Kia Corporation son un testimonio del talento y la dedicación de nuestros equipos en Colombia, Ecuador y Venezuela. Han elevado a Kia a la cima del mercado regional y global. Seguiremos innovando como socios estratégicos de Kia para liderar el presente y el futuro de la movilidad sostenible”, manifestó Juan Pablo Eljuri, representante de la Corporación Empresarial Eljuri.

