El New Kia Sportage hace historia y logra 5 estrellas en seguridad

El nuevo modelo de la marca se establece como uno de los autos más seguros del mercado actual

New Kia Sportage ha conseguido la prestigiosa calificación de seguridad de 5 estrellas en las últimas pruebas de choque del Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y el Caribe, Latin NCAP, uniéndose así a la élite de los modelos Kia que obtienen esa excelente calificación: K3, K4 y EV4.

Este logro refuerza el liderazgo de Kia en seguridad e innovación en toda América Latina, pues tuvo un rendimiento excepcional en áreas clave de evaluación, incluyendo la protección de ocupantes de adultos y niños, así como tecnologías avanzadas de seguridad.

En 2025, Kia presentó una versión rediseñada que incluye mejoras de seguridad, incluyendo recordatorios para el cinturón trasero, puntos de anclaje i-Size, desactivación del airbag del pasajero y una mayor disponibilidad de tecnologías ADAS, cumpliendo con los requisitos del Latin NCAP. Estas mejoras contribuyeron a que la calificación de seguridad de Kia aumentara de tres a cinco estrellas, reforzando el compromiso de la marca de ofrecer protección avanzada y tranquilidad a todos los pasajeros.

“Conseguir una calificación de 5 estrellas por parte de Latin NCAP es un claro testimonio de nuestro compromiso incansable con la seguridad y la innovación”, afirmó David Palm, Jefe de Producto en Kia Central y Sudamérica.

Uno de los autos más seguros del mundo

Este reconocimiento es aún más significativo porque Kia Sportage es un modelo clave de volumen e imagen en la gama de Kia, lo que convierte este logro en una poderosa declaración de liderazgo en seguridad y diseño. Con Latin NCAP elevando continuamente sus estándares de seguridad, este logro pone de manifiesto el compromiso inquebrantable de Kia para entregar vehículos que superan los estándares globales de seguridad, garantizando tranquilidad para los clientes de toda la región.

