Ferrari lanza moneda de 100 euros por el 499P y su motor V6 híbrido

Las monedas fueron las protagonistas de la exhibición Colección Numismática 2026 de la República Italiana

El fabricante italiano Ferrari vuelve a demostrar que su influencia trasciende el automovilismo al protagonizar la Colección Numismática 2026 de la República Italiana, un homenaje oficial que celebra la transferencia de tecnología de competición a sus autos de producción.

El anuncio se realizó en el Palazzo delle Finanze, en Roma, donde se confirmó que el Instituto Poligrafico e Zecca dello Stato acuñará una serie especial de monedas dedicadas a la marca de Maranello y al desarrollo de su motor V6 híbrido.

Moneda de oro de 100 euros: tributo al modelo 499P

La pieza central de la colección es una moneda de oro de 100 euros, limitada a 499 unidades, que exhibe al Ferrari 499P, el prototipo que ya es historia viva tras conquistar tres victorias consecutivas en el Mundial de Resistencia.

La moneda simboliza la unión entre ingeniería de competición, diseño italiano y legado deportivo en una edición exclusiva de apenas 499 ejemplares.

Estará disponible desde el 9 de abril de 2026, mientras que la fecha oficial de emisión será el 4 de junio.

El V6 híbrido que conecta pista y carretera

La colección también incluye un tríptico de monedas de plata, cada una con valor nominal de 6 euros, con una producción de 5.000 unidades.

El eje narrativo es el motor V6 biturbo a 120 grados y 3,0 litros, corazón compartido entre el 499P, el Ferrari F80 y el Ferrari 296 Speciale.

Ferrari reafirma así uno de sus principios técnicos más reconocidos: la transferencia directa de tecnología desde la competición hacia los modelos de producción.

Este enfoque ha sido clave en la evolución reciente de la marca, donde electrificación y rendimiento extremo conviven bajo una misma arquitectura mecánica.

Ferrari y su legado más allá del asfalto

Con esta iniciativa, la República Italiana reconoce a Ferrari no solo como fabricante de automóviles de alto rendimiento, sino como símbolo industrial, tecnológico y cultural del país.

La colección numismática convierte la innovación automotriz en patrimonio tangible, fusionando historia deportiva y arte monetario en una misma pieza.

La apuesta confirma que Ferrari sigue expandiendo su legado más allá de las pistas, ahora también en el ámbito numismático.

