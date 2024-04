Desde el 2018, medio centenar de artistas drag se han convertido en las patronas del internet. No es superlativo denominarlo así, puesto que el programa La más draga es uno de los proyectos más exitosos de internet bajo su concepto.

De los bailes clandestinos de la comunidad LGBTIQ+ y el mundo del teatro nace esta corriente artística que poco a poco ha dejado de estar bajo los reflectores escondidos de clubes nocturnos, a ser apreciado por millones de personas, ganar premios Emmy -por parte de otras franquicias-, y tener una base sólida de fans.

En México, desde la plataforma de YouTube, nace este proyecto que ha tenido ya seis temporadas y más de 141 millones de reproducciones a sus diferentes episodios.

Es por eso que, tras el éxito, empezaron una temporada con ocho de sus mejores participantes, reuniendo el talento de varias ciudades y países. Gvajardo, Soronasty, Madison, Ruby, Velvetine, C-Pher, Georgiana y Sirena son las estrellas de este show.

Las tres últimas conversaron con EXPRESIONES sobre esta escena artística y las experiencias detrás de la fama.

Felipe Rivera (C-Pher), Georgie Vives (Georgiana) y Gerardo Lejía (Sirena) son los artistas que usan el performance, el maquillaje y el diseño de indumentaria para crear fantasía y mundos inéditos cada vez que llegan al escenario o la pasarela de este reality show.

La riqueza del drag latino

¿El arte drag ya es aceptado por todos?

G: Yo creo que sí. Shows como La más draga han ayudado mucho para que el drag latinoamericano comience a tener tanto apoyo y visibilidad.

C: Yo soy de Chile y el arte drag siempre ha estado presente en nuestros países, pero siempre relegado al mundo de la noche. Programas como estos logran que la gente lo pueda ver y se reconozca todo el trabajo que hay. No es solo ponerse peluca y un labial. Es un trabajo, lleno de esfuerzo e inversión.

Es muy popular este concepto desde la visión anglo. ¿Cómo creen ustedes que se apropian de lo de latino?

S: Tenemos en Latinoamérica un abanico de colores y esencias, cada país con lo suyo, y eso le da un plus al drag de otros lugares. Cada uno de nuestros países tiene su propia cultura y riqueza, y de eso nos inspiramos para nuestros vestuarios y performances. Hemos aprendido a tropicalizarlo, a nuestro estilo. Pablo Vittar, de Brasil, es un ejemplo de esto.

¿Cuál creen que sería la principal diferencia?

C: El drag latino es más maximalista. El drag latino, sobre todo el mexicano, reúne mucho la influencia de sus celebraciones. Somos países con muchas tradicionales, fiestas, festivales. Y toda esencia de carnaval que tiene cada país es una gran influencia para nosotros como artistas. El drag europeo busca ser más fashion, mientras que el de Estados Unidos, se aprecia más el de reina de belleza, muy pulcras y estilizadas. Esto no quiere decir que no exista en los latinos, pero estamos referenciados mucho por nuestra cultura. Es nuestra fortaleza.

¿Qué es lo que más atesoran de esta escena?

S: Lo que más puedo atesorar son las experiencias y la forma en la que interactúan con los fans. Lo que te transmiten es muy fuerte. Hemos tenido varias ocasiones en las que ellos nos han compartido cosas muy fuertes de sus vidas. Eso nos hace saber que tenemos una responsabilidad muy grande como figuras públicas. Estamos moviendo masas.

G: El drag ayudó a salvarme la vida y busco regalar un poco esto. Darle esta paz con las personas y compartirla.

Los fanáticos del drag han convertido esto en un movimiento, como si fuera el domingo de fútbol. Aunque en el país la escena es pequeña, sus fans buscan la forma de estar al día y reunirse en bares o lugares a ver cada episodio…

C: Sí, esta es una de las cosas más lindas. Hay mucha gente que ve en nosotras un ejemplo a seguir, porque aprecian lo difícil que ha sido conseguir nuestros sueños y buscan tener esta motivación. Somos una comunidad bastante vulnerable todavía y siempre buscamos referentes cada vez más positivos.

No toda broma es real… ¿O sí?

¿Las ‘feminosas’ se odian o se quieren?

G: Es un juego…

C: Como es un programa hay que dar de todo. La gente quiere ver arte, conceptos, dominio de pasarelas y nuestras historias de vida. Pero este juego de comentarios lo hace divertido. Cuando hay gente que no entiendo que no todo es real, ahí hay un problema. Es por eso que muchas personas del público crean problemas que no existen entre nosotras.

¿Quién es la más resentida de La más draga?

G: Yo no me ataco. Pero creo que es Velvetine la más sentida esta temporada. El punto de estar en un show de realidad es entretener al público.

C: Hay un código, y aunque tengamos personalidades diferentes, es necesario saber cuál es el límite. No hay que llegar a las ofensas y depende mucho también de con quién lo haces, la cercanía que tengas.

Este año el premio son 60 mil dólares. ¿Han pensado en qué harán con ese dinero si ganan?

S: Es para pagar las pelucas, los trajes (risas). Si yo llegase a ganar, utilizaría un porcentaje para invertirlo en otro proyecto. Y también me compraría un auto, perdí el mío antes de entrar a grabar esta temporada.

C: Si llegase a ganar, mi idea es crear mi academia de artes enfocada al drag en México. El contexto mexicano brinda muchas más posibilidades.

G: Yo ya estoy consiguiendo el teléfono del mejor cirujano plástico de Medellín y rehacerme completita y, lo que sobre, invertirlo (risas). Soy regia (de Monterrey) y lo de las empresas es algo muy de mi ciudad, entonces si me encantaría tener una línea de maquillaje.

C-Pher, Sirena y Giorgiana. Cortesía

No pueden contar mucho, pero ¿tienen posibilidades de llegar a la final?

C: Todas las que ingresamos tenemos el potencial para llevarnos el premio.

G: Yo digo que este top 3, o sea nosotras que estuvimos en la cuarta temporada, podemos llegar. A ver qué pasa.

S: La verdad es que creo que la temporada 4 provocó un boom para el programa y es muy especial para mí poder seguir trabajando con ellas ahora.

La gran pregunta aquí es si habrá una gira por otros países.

S: Yo creo que hay muchas posibilidades, sin embargo, no nos han contado nada hasta ahora. ¡Ojalá que sí!

G: Yo le pido a los fans que les escriban en las redes de La más draga y nos pidan para ir.

C: Después de la final tenemos una gira por México por el resto de todo el 2024. Este año vamos a estar de lleno en este proyecto. Es el año de Solo las más.

Jurados y presentadores de La Más Draga. Cortesía

Imperdibles

- Hay un episodio nuevo cada martes a las 21:00 en el canal de YouTube @LAMASDRAGAOFICIAL.

- Este perfil cuenta con más de medio millón de suscriptores.

- El premio es de 60 mil dólares en efectivo, más seis mil dólares en maquillaje.

- En esta temporada regresan los conductores de las temporadas pasadas: Lorena Herrera, Vanessa Claudio, Karla Díaz, Roberto Carlo, Maca Carriedo y Marisol González. También se suman dos jueces, expertos en artes escénicas y maquillaje: Alfonso Waitsman y Lola Cortés.