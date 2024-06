Álex Ponce: El éxito de 'Ve y diles' continúa con la voz de Lasso

Hacer ruido puede no ser bien visto. Es ensordecedor y agobiante. Pero en el caso del cantautor Álex Ponce, este ruido es positivo. Su música y nombre están por todos lados, sonando poco a poco en más lugares. Ruido es también una etapa en su vida compuesta por cinco canciones, que dentro de poco se unirán a otras para dar forma a su segundo álbum.

“A veces ese ruido de toda la gente a tu alrededor no te deja tomar una decisión clara. Es necesario esperar al silencio para la claridad”, ha comentado el artista sobre cómo concibió el concepto de este proyecto, del cual tiene a la viralidad (y a su talento) como aliada.

Ve y diles es la canción que está sonando por todos lados, y es ya la segunda más importante de su carrera, luego de Plan. TikTok tiene mucho que ver en esta historia. En esa red social la música del cuencano de 25 años ha sido bien recibida, como si tuviera las palabras correctas para mandar una indirecta entre los videos de sus usuarios. Por eso, hay más de 31,5 mil videos que han usado el audio del coro, llevándolo a que llegue cada vez a más oídos.

El ruido, que ya está en Ecuador, México y Perú, gracias a la participación de Sebastián Llosa en el tema, ahora se expande por Venezuela y Miami.

En TikTok fue donde el cantante Lasso, famoso por el hit Ojos marrones, conoció la canción y aceptó sumarse al remix. Ve y diles V2 es el nombre de la canción que ya está en todas las plataformas y que demuestra la internacionalización de la música de Ponce.

En exclusiva con EXPRESIONES, el intérprete habla de este proyecto que le llena de alegría, y que es el puente perfecto para lo que será su próximo EP, El silencio.

Del total negro en su vestimenta pasa al blanco. Así aparece en esta conversación, siempre con sus audífonos de casco, elemento que ahora forma parte de su identidad visual. Una forma de separar el ruido del exterior y concentrarse.

Desde el estudio de su casa en Cuenca, donde se ven sus guitarras y los regalos que le han hecho los fans, Álex Ponce no hace pausa y se le nota que tiene tantos proyectos por venir como canciones escritas.

El último que concluyó fue su primera gira por México y Ecuador, con nueve fechas.

LA ENTREVISTA

LA ENTREVISTA

Acaba de terminar su primer tour. Luego de soñarlo por tantos años, ¿cómo lo ha vivido?

Es muy loco para mí. Llegar a una ciudad y que te reconozca gente y quiera pagar un boleto por mí. Y que incluso te traigan regalos. Es impresionante. Da energía y gratitud. Hacer tantos viajes es pesado, haces muchos sacrificios para cuidar la voz, el sueño. Pero todo vale la pena luego de todo esto. Hacer un tour en México es un gran sueño, pero también el tocar dos veces en Cuenca, mi ciudad. Como en Quito y Guayaquil.

Su carrera comenzó a sonar primero en el extranjero y luego Ecuador abrazó su música. ¿Cómo se siente ese cariño en Cuenca, en el que tuvo dos ‘sold out’?

¡Es hermoso! Los cuencanos somos ‘acholados’, y yo me doy cuenta de que me reconocen, pero no se acercan. Pero es hasta que uno rompe el hielo. Luego ya te piden fotos. Estoy regresando seguido a mi casa y he visto que hasta los adultos me piden saludos. También hay muchos niños que saben mis canciones. Lo vi en mis shows.

¿Y qué grupos de personas lo escuchan más?

Antes me escuchan más hombres, pero esto se ha revertido y hay más mujeres apoyándome. Se nota y se ve en los shows.

El poder de las mujeres es impresionante. Se puede notar en los grandes movimientos que son los fans de Taylor Swift o BTS. Guardando las distancias, ¿algo así le está sucediendo?

Sí, se comienza a notar este apoyo. Ahora también tenemos una comunidad en Sesh, una red social exclusiva para artistas y sus fans. Estoy agradecido con todos los que me apoyan, incluyendo a los hombres, porque es más normal para nosotros admirar a un futbolista que a un músico. Yo estudié en un colegio de chicos y cuando he regresado me he tomado fotos con grupos de 15 hombres. ¡Es increíble!

Hace poco una chica lloraba en México por usted. ¿Cómo lo manejó?

Es algo que no asimilas, es mucho amor. Estuve en Querétaro y la recepcionista del hotel quería ir a mi show, pero por su turno no podía. Sin embargo, me hizo un regalo. Le agradezco a Dios este cariño.

Así nació 'Ve y diles V2'

¿Por qué esta etapa musical se llama Ruido?

Voy a sacar un álbum que se llama Ruido, el silencio y yo, que se divide en dos EP. Habla de cómo somos seres sociales y que siempre nos inundan las cosas que vienen de afuera, pero tenemos que buscar el silencio para saber lo que queremos. Es algo que nos pasa en todo. Siempre escuchamos muchas cosas, las procesamos y luego elegimos. Todas las canciones representan el ruido, que es todo lo que yo he vivido, y luego pueden hacer su silencio y ver cómo esto les aporta a su vida.

¿Cómo llega a este concepto?

Fue una conversación con Woody, mi mánager. Yo ya tenía muchas canciones escritas y pensé en ponerle al álbum Matices, porque hablaba de etapas. Así que solo cambió la forma en la que lo presentamos, que tiene que ver con cómo se maneja la industria hoy. Lanzar un disco con 15 canciones que luego se pierdan no funciona. Por eso se divide en dos discos de cinco canciones.

Lasso, Álex Ponce y Sebastián Llosa Cortesía

¿Cuándo empieza El silencio?

Ya estamos por empezarlo. En Miami grabaré los videos de las nuevas canciones y mi vestimenta ahora será blanca. Se viene a mediados de julio.

Ve y diles es su nuevo hit. ¿Cuándo considera que se volverá viral?

Hay muchos factores. Y aunque a Ruido le tenía fe, para mí lo que viene es aún mejor. Pero es gratificante ver lo que pasa con Ve y diles. Para medirlo depende de cuántas creaciones se hacen con esas canciones. Ahora tenemos más de 130 mil videos.

Acaba de estrenar la nueva versión de Ve y diles con Lasso. ¿Cómo nació esto?

¡Él la escuchó por TikTok! Una amiga me avisó que él había comentado un video mío y no podía creerlo. Luego Sebastián Llosa (con quien canta la canción) me dijo que su productor conocía al de Lasso y le enviaron un mensaje. Que estaba dispuesto para todo, que le avisemos. Cuadramos y grabamos. Él hizo su verso. Aportó mucho a este Volumen 2, que es como lo llamamos. El video ya lo tenemos en YouTube. Es muy loco que ya podamos comenzar a compartir con estos artistas, lo admiraba desde antes de Ojos marrones.

¿La canción se suma a El silencio?

Estamos con esa duda. Pero yo creo que sí se va a añadir al EP. Por esa misma razón se llama Ve y diles volumen 2, porque no es un remix, es una nueva versión.