¿Cómo afrontan las rupturas los seres humanos? Es la duda con la que surge el primer álbum de Álex Ponce. Si bien es algo muy personal y único, el compositor y cantante comparte en canciones una estructura que aplica para muchos casos.

Las trece canciones que componen el disco 'Ser humano' van contando una a una la historia de una separación y el regreso de la esperanza en una nueva historia de amor.

'Plan', la canción insignia de este trabajo, es la que ha llamado la atención de Ecuador y varios países de América Latina. Actualmente, supera los 15 millones de reproducciones en Spotify, provocando que el cuencano, de 24 años, se convierta en el primer artista del país en entrar en el ranking de Billboard como una de las más escuchadas. Además de entrar en el listado de los 50 temas más escuchados de Spotify a nivel mundial.

La mudanza a Miami, Estados Unidos, era inminente. Por eso, lleva apenas un par de semanas desde su traslado y ya ha participado en eventos importantes junto con su disquera Neon16. En esta entrevista desde Cuenca, días antes de su viaje, nos revela los detalles de sus planes. Sin duda, la palabra más importante de esta etapa. “Es la que me ha cambiado la vida”, afirma.

¿Cuál es su plan?

Hacer networking desde Miami. Reunirme con productores, artistas, gente de la industria. Involucrarme en lo que ocurre allá, ya que será mi base. Aunque siempre estaré yendo y viniendo. Voy a ir a México, Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Y así poder conocer a la gente de las plataformas como Spotify, Deezer, Tidal. Por fin, voy a poder trabajar con las personas que he conocido por internet desde que empecé mi carrera en 2020. Como sabes, empecé todo desde mi habitación, subiendo mis temas, y así conocí a mi mánager y muchas otras personas. Casi todo mi equipo está en Miami y conocerlos es lo más emocionante. Yo quiero llegar y que digan: ‘Hijuemadre, ¡cómo trabaja este man!’.

¿Cómo fue su acercamiento con Woody Arroyo?

Yo lo conozco el 24 de marzo de 2020 y me dice por videollamada: ‘Me encantaría manejarte y que firmes con una disquera que se llama Neon16’. Fue superhonesto porque tampoco tenía conexiones con ellos. Esta empresa es creada por Lex Borrero y Tainy, productores con muchos años de experiencia en la música latina. En 2021, él entró como pasante a la empresa y demostró su valía, mientras yo seguía sacando mis canciones. Pero él les presentó mis temas luego de demostrar que sabía y podía manejar un proyecto artístico y así hemos ido creciendo los dos.

Álex Ponce estrena 'Ser humano', su primer disco Leer más

Àlex Ponce para el lente de EXPRESIONES. Omar Hidalgo (@omarhidalgophoto)

Pero su proyecto difiere mucho al catálogo de Neon16, que es básicamente reguetón…

Sí, claro. Hay algo que la gente no sabe, pero el tema con el que me conoce Lex es Plan. La canción no estaba del todo lista. La escuchó tres veces seguidas y luego me buscan en Instagram y confirma que me quieren firmar. Neon16 no es solo para un género. Desde octubre del año pasado, estoy con ellos como artista.

¿Cómo ha sido la reunión con ellos?

Increíble. Algo que me asombró fue una frase, que no firmaban a un artista solo por su talento, sino porque es una buena persona. Les gusta encontrar gente que vibre con ellos y han confiado mucho, porque hasta ese momento solo había sido a través de una pantalla.

Ecuador no figura en el mapa de la industria musical latina. ¿Qué ventajas y desventajas tiene esto?

Yo creo que tiene de ambas. Pero la intriga de saber de dónde soy, qué es lo que hay en Ecuador, causa algo interesante. Hay que saber valorar las cosas buenas.

Álex Ponce. Omar Hidalgo (@omarhidalgophoto)

¿Por qué tituló este trabajo como Ser humano?

Fue un concepto que se va construyendo mientras hacíamos las canciones. Somos seres sociales y siempre buscamos a esa persona que nos acompañe. El disco va de aprender a perder esa persona y volver a encontrar el amor. La primera etapa es el despecho, la segunda es la etapa de coquetear; y la tercera es darse cuenta de que el amor pasajero no es suficiente.

¿El disco quedó perfecto o es imperfecto como todo ser humano?

Es imperfecto. Está armado con base en mis experiencias, pero para otras personas las etapas son distintas. Es un rompecabezas.

Álex Ponce: “La vida es como un globo aerostático” Leer más

Álex Ponce desde Cuenca. Omar Hidalgo (@omarhidalgophoto)

Más planes

¿Haría reguetón?

Por supuesto. Inicié mi carrera con un beat urbano. Pero, además, me siento muy cómodo y soy versátil en el género. Me gusta componerlo también.

¿Qué se llevó en la maleta?

Ropa, todas las cosas para crear, mi compu y micrófonos. Se queda mi guitarra y el estudio de mi cuarto. Debo también estar abierto a cosas nuevas.

¿Qué va a extrañar?

A mi familia, a mi novia y amigos. Sé que debo alejarme un momento para luego acercarme más.

¿Qué le sigue a Plan?

Hay presión, pero no quiero verle como algo que me sofoca. Es algo que me motive. Ya hay canciones, pero sé que debo sacar lo mejor de mí.

¿Nuevas versiones?

Sí, una acústica que ya salió. Un remix del que no puedo hablar mucho. Y TikTok no queda de lado. Es parte de mi arte.

Es licenciado en Marketing, ¿va a seguir al frente de esta parte en su carrera?

Me voy a meter aún más en todo. Neon16 sabe que entiendo a mi público y vamos a darle como lo consideremos, obviamente, con sus sugerencias y guía.