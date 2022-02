Alejandro Enrique Ponce Carvallo tiene 23 años y la música siempre estuvo rondando su camino. Pero, a veces, aunque tengamos las cosas enfrente, no las vemos con facilidad.

Hoy es uno de los cantantes más prometedores del austro ecuatoriano, con más de 52 mil oyentes mensuales en Spotify gracias al empuje que han tenido sus temas en TikTok. Ahora que la música es su carrera ve lejanas todas las ocasiones en las que el arte le dio varios llamados de atención para que siga su camino.

Una de esas primeras veces ocurrió en su infancia. En su familia casi todos sus tíos cantan, él solo era un talento más. A los cinco años, en casa de su abuela materna, sacó de oído un par de notas de la canción Noviembre sin ti, de Reik. Esto hizo que sus familiares notaran que tenía algo especial. Sin embargo, en su crecimiento se inclinó más por el fútbol, su deporte favorito, y lo practicó hasta entrada la adolescencia.

Monsieur Periné: “No hacemos música para ser virales” Leer más

Álex Ponce para el lente de Expresiones. CORTESÍA/ JUAN DIEGO DELGADO (IG: @JDIEGO_DEL)

Ya en el colegio, en el primer año de la unidad educativa Borja se reencontró con los instrumentos. Su hermana estaba en clases de guitarra y él la acompañó. Solo aguantó un día. Se aburrió porque aprender solo la nota Do se le hizo muy fácil, y aunque el resto de alumnos lo practicó todo un día, él pudo sacar varias notas al momento. Así fue como decidió aprender en Internet. Por medio de tutoriales perfeccionó la técnica y así ha puede tocar ukelele, charango, bajo, piano, guitarra, algo de armónica y batería.

Era la época del primer amor y muchas aventuras, sin el arte no hubiera podido ser igual. “La música me ayudó mucho con las chicas. Era muy tímido. Gracias a eso pude dar mi primer beso”, confiesa. Y es que algo se le debía devolver. Tras ser parte de una banda de la institución, su talento se hizo conocido entre su grupo de amigos con quienes, cada 13 de febrero, sale a ofrecer serenatas a las casas de sus amigas durante toda la madrugada.

Fue por una de estas desveladas musicales que perdió la oportunidad de ser parte de La Voz. “Llegué muy tarde, tenía fiebre y poca voz porque había cantado toda la noche”. Pero no se arrepiente, considera que su mayor atributo es la composición y en el reality buscaban una voz muy prodigiosa.

Álex Ponce para el lente de Expresiones. CORTESÍA/ JUAN DIEGO DELGADO (IG: @JDIEGO_DEL)

Ya en la universidad todo vuelve a calmarse. “La música era un hobbie, no estaba en mis planes dedicarme a esto. Siempre fui muy disciplinado en mis estudios, me gradué con honores hace un año en Marketing. Pero la verdad es que no estaba tan convencido de mi carrera al inicio. Entré porque estaba ahí mi mejor amigo. Aunque sabía que sobresaldría en lo que fuera”.

En el 2020 fue su gran debut artístico en redes sociales. Publicó la canción Distancia, producida por el cuencano Decks, y sin ningún plan ni dinero de por medio superó los 100 mil escuchas. Un logro que agradece a los ángeles. Gracias a la ayuda de un tío pudo sacar una nueva canción y hacer un plan de distribución de sus temas. “La música es súper cara, por eso cada centavo ahora lo invierto en ella”. Luego llegó el remix del tema junto a Helian Evans, Kevin Elian, Gabo Soriano y Adam Martínez, su actual productor.

Ahora con su nuevo sencillo Cerrando ciclos, el éxito sigue ascendiendo con más de 700 mil reproducciones en Spotify y la internacionalización está a la vuelta de la esquina.

“Siempre hago esta analogía: esta carrera es como un globo aerostático. Si viajas en uno bien armado vas a poder subir y subir. Pero si estás inseguro, es verdad, vas a poder subir, pero cuando los vientos se pongan fuertes ahí será un problema, porque no podrás resolver las cosas arriba”.

TikTok, su mejor aliado

Sus canciones han sido grabadas casi todas en su habitación. Ganó su home studio gracias a un concurso de covers en Instagram y, con solo una inversión de $ 250, pudo armar un cubículo.

Para febrero de 2021 ya se había graduado y su familia y novia le decían que era tiempo de conseguir un trabajo formal, pero él puso por delante sus sueños. “Dejénme intentarlo solo un año. Todos mis amigos se fueron al extranjero a estudiar y mientras tanto puedo darle oportunidad a mi música”.

Ya con los equipos suficientes grabó más de diez canciones y junto a otros amigos pudo formó una agencia para crear contenido para marcas. “Es algo muy pequeño, pero también me servía para crear mis TikToks. Así crecí mucho gracias a los covers, pero necesitaba sacar temas nuevos para que vean mi potencial”. Por eso en septiembre sacó Derretirme.

“Estoy muy agradecido con mi comunidad. Debo confesar que es muy pesado crear contenido todos los días. Fue muy importante conocer cómo funciona el algoritmo de la app, que siempre quiere frecuencia y continuidad”.

Morat celebra el estreno de su nueva canción 'Llamada perdida' Leer más

Casi 'rey' de Cuenca

Una reina tiene a su rey. Y este es el caso de Gabriela Calderón, actual soberana del cantón azuayo. Ella y Álex tienen una relación de 5 años. Varias de las canciones que ha escrito el artista son inspiradas en ella. Aunque admitió que el desamor le da más inspiración. Ambos han grabado canciones juntos puesto que Gabriela también es cantante.

Créditos:

Fotos: Cortesía// Juan Diego Delgado (Ig: @jdiego_del).

Producción: Alejandra Cereceda (Ig: @alecereceda83).

Backstage: Steven Moncada (Ig: @stevenmoncadaa).

Locación: Negroni Rooftop Cuenca (Ig: @negroni_ec).