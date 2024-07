Paulatinamente, su verdad desde el cielo

Paulatinamente. Es la palabra perfecta para describir cómo maneja su creatividad, su vida, su arte. Esta encapsula también su nombre, Paula Fernández. Aunque empezó como un juego en su usuario de Instagram, es ahora como la llaman amigos y seguidores.

Su proyecto musical es hijo de la pandemia, ese raro momento de la humanidad en la que el mundo se tomó un respiro obligado. Sin embargo, en el quehacer artístico de Paula fue muy intenso. Allí nacieron sus primeras canciones originales y lo que sería su primer álbum, Baby.

Este es para ella un ensayo, una muestra de lo que puede llegar a ser, pero no lo considera su trabajo primario. Por esa razón, este 11 de julio inicia una nueva era con la publicación del EP En el cielo. En el que incluye cuatro nuevos tracks, de los cuales ha ido mostrando poco a poco.

EXPRESIONES conversó con la cantautora de 24 años que usa el performance, la moda y la música para dar a conocer todas sus inquietudes.

Un proceso creativo paciente

“Paulatinamente soy yo intentando ser más paciente y tranquila con mi proceso creativo. Ser menos dura conmigo misma”, explica la intérprete, quien confiesa que su nombre nació espontáneamente con su prima cuando hacía su cuenta de Instagram. Este se volvió uno con el que conocidos y seguidores empezaron a reconocerla. Su trabajo artístico es autodidacta, por eso también la exploración le ha tomado más tiempo. “Con Baby (su primer álbum) aprendí todo, no había escuchado mi voz por los audífonos. Es un proceso de cómo me ha gustado, desde lo que siento, desde la intuición. Más allá de la teoría musical.

Soy una cazadora de referencias. Ahora pincho también como DJ”.

El amor como droga...

En mi head es su más reciente sencillo, antes de dar a conocer el EP por completo. Este tema de pop electrónico fue producida por Ángel Mena. Este tema habla de la duda que provoca el estar enamorado y quizá pasarse de la raya. “El amor puede llegar a ser tóxico si no ponemos nuestros límites. Lo comparo con una droga porque lo relaciono con lo adictivo que puede ser”, explica.

La canción es una reflexión para ella misma. “Habla de lo que te enganchas y cómo superar tus límites o no ponerlos. Me encanta sentir esta emoción, pero cada vez soy más consciente de lo que doy y recibo. Me apego más a la reciprocidad y siempre amarme más a mí misma”.

La artista, de 23 años, cuenta que la primera vez que se enamoró fue a los 15. “Fue una persona muy controladora. Me gusta hablar de mi música sobre estos temas y no me da problemas. Es para visualizarlo y que alguien puede identificarse. Mis letras vienen de un lugar súper sincero”.

Los detalles del cielo

Paula es odontóloga de profesión, pero no la ejerce. Es hoy la música su gran inspiración y a la que le quiere dedicar todo su tiempo. Aunque ha descubierto una variante más apegada al arte de esta carrera, la colocación de gemas dentales. En el cielo, su nuevo EP sale el 11 de julio. Se crea a partir del financiamiento que consiguió por el Instituto de Fomento a la Creatividad y la Innovación. “Es un principio de lo que quiero hacer para lo que será mi álbum. Ya es el sonido con el que quiero mantenerme para el primer álbum que saldrá más adelante. Se llama así porque gané este premio y me sentí muy orgullosa. Me sentí muy cercana al cielo, que lo estoy logrando”, señaló.Tiene cuatro canciones y todas son de su autoría.

