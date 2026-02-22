Eugenia y Beatriz: tras el arresto de su padre, optan por el bajo perfil

Las hijas del expríncipe Andrés priorizan a sus familias, mientras gestionan el impacto reputacional

El hermano del rey Carlos, Andrés, fue detenido por su relación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein y bajo señalamientos de conducta inapropiada en cargo público. Aunque fue liberado horas después, el hecho generó un fuerte impacto en sus hijas, las princesas Eugenia y Beatriz de York.

Tras pasar unos días en Doha junto a su madre, Sarah Ferguson, con motivo de la feria de arte Art Basel, Eugenia regresó a Europa. El día previo al arresto de su padre se encontraba esquiando en Gstaad, Suiza, junto a su esposo, Jack Brooksbank, y sus hijos, August y Ernest. Allí fueron vistos almorzando en el restaurante Waldmatte, acompañados por su niñera y un grupo de amigos.

La protección de sus retoños se ha convertido en un eje central de su actual postura de discreción frente a la exposición mediática.

Más incierta es la situación de Beatriz. La revista francesa Point de Vue señala que algunos observadores habrían visto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, en Florida en los últimos días, aunque no existe confirmación oficial sobre el paradero de la princesa.

Beatriz contrajo matrimonio con Mapelli Mozzi en 2020. Es madre de Sienna y Athena, y madrastra de Christopher Woolf.. Desde que estalló el escándalo Epstein, ha mantenido el contacto con sus padres. Sin embargo, esta detención podría marcar un punto de inflexión en la gestión pública de esa relación.

Enfoques distintos de sus hijas

El declive institucional de Andrés comenzó en 2019, cuando fue acusado en Estados Unidos de abuso sexual vinculado al caso Epstein. A raíz de ello, fue apartado de sus funciones oficiales dentro de la familia real británica a petición de Carlos III, entonces príncipe de Gales.

En 2022, Isabel II le retiró los títulos honorarios y el tratamiento de Alteza Real. En 2025, tras la publicación de nuevos documentos judiciales del caso —en los que el nombre del expríncipe Andrés aparece mencionado en numerosas ocasiones— el Palacio de Buckingham anunció la retirada de los títulos y honores que aún conservaba.

Aunque no han emitido declaraciones públicas, fuentes cercanas citadas por medios británicos señalan que, pese a estar afectadas, Eugenia y Beatriz habrían adoptado enfoques distintos frente a la situación.

Mantener distancia

Especialistas en la monarquía británica consideran que las hermanas podrían reducir su presencia pública. El comentarista real Richard Fitzwilliams indicó en The Mirror que incluso podrían verse afectadas sus actividades benéficas a causa del escándalo.

Por su parte, el autor Andrew Lownie sostuvo que ambas podrían concentrarse en sus actividades profesionales: Beatriz dirige una empresa de asesoría tecnológica y Eugenia trabaja para la galería de arte Hauser & Wirth. Según Lownie, la estrategia más probable sería evitar cualquier aparición pública junto a sus padres y mantener la mayor distancia posible.

El paradero de Sarah

En paralelo, Sarah Ferguson enfrenta su propia crisis de reputación. La exduquesa, quien ha atravesado dos diagnósticos de cáncer en los últimos años, figura como remitente y destinataria de correos electrónicos vinculados a Jeffrey Epstein, difundidos recientemente.

La prensa británica la sitúa entre los Alpes franceses y los Emiratos Árabes Unidos. The Daily Mail recoge una declaración atribuida a Ferguson: “Necesito volver al trabajo. Necesito dinero”, e informa que estaría conformando un nuevo equipo de comunicación tras abandonar Royal Lodge, residencia que compartía con Andrés.

