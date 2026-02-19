Rey Carlos III respalda la investigación por la detención del príncipe Andrés

Carlos III reacciona a la detención de Andrés y respalda la investigación. La Corona británica apoya el proceso legal

El príncipe Andrés fue detenido el jueves 19 de febrero. El caso podría escalar hacia cargos de alta traición por la presunta revelación de información gubernamental confidencial.

El jueves 19 de febrero el mundo se sorprendió con una noticia que sacudió nuevamente a la monarquía británica: la detención del príncipe Andrés. Ante eso, el rey Carlos III se ha visto obligado aa pronunciarse con un mensaje firme y directo. El arresto marca un nuevo capítulo en una historia que durante años ha puesto bajo escrutinio a la Familia Real.

Comunicado oficial de Carlos III

Apenas dos horas después de que trascendiera la noticia del arresto, el monarca emitió un comunicado en el que dejó clara la postura institucional de la Corona. Con un tono sobrio, Carlos III aseguró haber recibido la información con “profunda preocupación” y subrayó que corresponde ahora a las autoridades desarrollar “un proceso completo, justo y adecuado”.

El rey fue enfático en un punto central: “La ley debe seguir su curso”. Además, garantizó el “pleno y sincero apoyo y cooperación” de la Casa Real a la investigación en marcha. En su mensaje también precisó que, mientras el procedimiento continúe, no realizará más declaraciones públicas sobre el caso. Cerró la comunicación reafirmando su compromiso de mantener el deber y servicio a la ciudadanía.

Investigación y vínculos con Jeffrey Epstein

El príncipe Andrés, exduque de York, fue detenido por la Policía del Valle del Támesis bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de su antiguo cargo público. La investigación está vinculada a los archivos del financiero Jeffrey Epstein, condenado por liderar una red de explotación sexual.

Las pesquisas apuntan a que, durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido, Andrés podría haber compartido información confidencial con Epstein. Documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos han reavivado el interés público en la relación entre ambos, una conexión que ya había generado controversia internacional.

Antecedentes y consecuencias

El arresto se produce años después de que el príncipe quedara apartado de la agenda oficial y perdiera sus títulos honoríficos en 2025. Su imagen pública ya estaba deteriorada tras la acusación presentada por Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido víctima de abuso cuando era menor. Aunque Andrés negó los señalamientos, alcanzó un acuerdo extrajudicial.

En paralelo, recientes documentos incluyen una fotografía del príncipe en la residencia de Epstein junto a una mujer que posteriormente fue identificada como víctima de trata. Estos elementos han intensificado el escrutinio mediático y judicial.

Medios de comunicación afuera de Wood Farm, donde Andrés Mountbatten-Windsor (anteriormente príncipe Andrés, duque de York) fue arrestado en Sandringham, Norfolk, Gran Bretaña, el 19 de febrero de 2026. EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Registros y posible escenario judicial

Tras su detención en el Palacio de Sandringham, donde se encontraba con un perfil bajo, Andrés fue sometido a interrogatorio. Las autoridades también realizaron registros en propiedades vinculadas a él en Berkshire y Norfolk.

Si la investigación encuentra indicios suficientes, el caso podría escalar hacia cargos de alta traición por la presunta revelación de información gubernamental confidencial, delito que contempla penas severas en el Reino Unido.

La imagen de la Corona en juego

El impacto mediático ha sido inmediato. Analistas consideran que este episodio representa uno de los momentos más delicados para la monarquía desde el fallecimiento de la reina Isabel II.

La rápida reacción de Carlos III busca proteger la institucionalidad de la Corona y marcar distancia frente a cualquier interferencia en la labor judicial.

Con un mensaje claro y medido, el soberano ha optado por respaldar el proceso legal y reforzar la idea de que ninguna figura, incluso dentro de la realeza, está por encima de la ley. La evolución del caso definirá no solo el futuro del príncipe Andrés, sino también la estabilidad y reputación de la institución monárquica en un contexto de permanente vigilancia pública.

