Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Puente La Joya
Los conductores denuncian que por esta zona se ha vuelto común el paso de vehículos pesados.JOFFRE FLORES

Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

Vehiculos pesados no podrán circular por estos puentes desde el 2 de febrero, indica la ATM. Conoce las rutas afectadas

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció la ampliación del período de socialización de la restricción que limita la circulación de transporte pesado en los puentes que conectan a Guayaquil con Samborondón y Daule

RELACIONADAS

La medida, que regirá plenamente desde el 2 de febrero, busca que los conductores conozcan con claridad el alcance de la disposición antes del inicio de las sanciones.

Según la entidad, la prohibición aplica a vehículos cuyo peso supere las 3,5 toneladas y se mantendrá vigente las 24 horas del día. El plazo informativo se extenderá hasta el 1 de febrero con el objetivo de reforzar la difusión de la normativa y evitar infracciones por desconocimiento.

Los puentes que serán afectados desde el 2 de febrero

intersección de avenida de las Américas y Hermano Miguel

Cierre en avenida de las Américas: Así cambiará el tránsito en esta vía de Guayaquil

Leer más

La restricción alcanza a los puentes que conectan a Guayaquil con Samborondón (Guasamda) y con Daule (sector La Joya).

Estas estructuras, de acuerdo con las autoridades, no fueron diseñadas para soportar el tránsito constante de unidades de gran tonelaje.

Desde la ATM se explicó que la decisión apunta a mejorar el orden vial, reducir riesgos de accidentes y preservar el estado de infraestructuras estratégicas para la movilidad urbana y periurbana.

 En los accesos a los puentes ya se han colocado señales visibles que advierten sobre la limitación de peso permitida.

Como alternativa, los conductores de transporte pesado deberán utilizar el Puente Vicente Rocafuerte, corredor habilitado para este tipo de vehículos, que conecta la avenida Francisco de Orellana con la estatal E40, en la avenida León Febres Cordero–Daule, y con la E486, vía a Samborondón.

La ATM advirtió que, una vez concluido el período de socialización, se aplicarán las sanciones previstas en la normativa vigente. A partir del 2 de febrero, quienes incumplan la restricción enfrentarán una multa equivalente al 10 % de un Salario Básico Unificado, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Integral Penal.

Para leer más información de este tipo, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Hinchas de Emelec exigen la renuncia de Jorge Guzmán en el Capwell

  2. Venezolanos radicados en Ecuador se encuentran entre el miedo y la fe

  3. Bad Bunny presenta un adelanto de su espectáculo del entretiempo en la Super Bowl

  4. Puentes que unen a Guayaquil con Samborondón y Daule alertan prohibición de camiones

  5. María Corina Machado tras reunión con Trump: “No vine a buscar nada”

LO MÁS VISTO

  1. Movilidad en Quito: ¿cómo se ampliará la avenida Amazonas y cuánto costará?

  2. Puente de La Joya en La Aurora: vecinos cuestionan altos cobros y deterioro

  3. La Reina del Flow 3 llega a Netflix: Los detalles del estrena de la popular serie

  4. Nuevo acceso a Guayaquil: Cañizares le responde a Aguiñaga y niega falta de fondos

  5. Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 16 de enero de 2026

Te recomendamos