Justicia brasileña investiga a Flávio Bolsonaro por calumnia contra el presidente

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LO QUE DEBES SABER

El detonante: Una publicación del 3 de enero vinculando a Lula con el narcotráfico y con el recientemente capturado Nicolás Maduro.

Una publicación del 3 de enero vinculando a Lula con el narcotráfico y con el recientemente capturado Nicolás Maduro. Escenario electoral: Empate técnico (42% vs. 40%) entre Flávio y Lula según la encuestadora Genial/Quaest.

Empate técnico (42% vs. 40%) entre Flávio y Lula según la encuestadora Genial/Quaest. Contexto judicial: El juez Alexandre de Moraes dio 60 días a la Policía Federal para investigar a Flávio Bolsonaro por "calumnia".

La Corte Suprema de Brasil ordenó abrir una investigación contra el senador Flávio Bolsonaro, principal rival del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, por una publicación en redes sociales en la que vinculó al mandatario con el narcotráfico y Nicolás Maduro.

El senador, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, denunció la decisión como "un claro intento de restringir la libertad de expresión".

Según el documento, obtenido el miércoles 15 de abril de 2026, por la AFP, el juez Alexandre de Moraes ordenó a la Policía Federal investigar si el senador cometió el delito de "calumnia" contra Lula en la publicación, realizada el 3 de enero en X tras la operación militar estadounidense en Caracas que condujo a la caída del expresidente venezolano.

Maduro fue capturado y está preso en Nueva York, donde enfrenta acusaciones de narcotráfico ante la justicia estadounidense.

En la publicación, Flávio Bolsonaro asoció una imagen de Lula con la de Maduro.

Además, la acompañó del texto "Lula será delatado", y lo asoció con el "tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, fraudes electorales".

Moraes determinó "el inicio de una indagación contra Flávio Nantes Bolsonaro, para investigar la supuesta práctica del delito de calumnia", prevista en el Código Penal brasileño, según el documento judicial.

La apertura de las averiguaciones fue solicitada por el Ministerio de Justicia y contó con el aval de la Fiscalía General, que consideró que la publicación atribuía "falsamente, de manera pública y vejatoria, hechos delictivos al presidente de la República".

El juez le dio 60 días a la Policía Federal para realizar las diligencias iniciales.

Flávio Bolsonaro señaló en un comunicado que no cederá "ante la intimidación ni ante el uso del aparato policial y judicial para silenciar a la oposición".

"El gobierno de Lula debe dar explicaciones sobre sus relaciones con la dictadura venezolana, y ninguna presión impedirá nuestro deber constitucional de vigilar y defender las libertades fundamentales de los brasileños", agregó.

Empate técnico

Flávio Bolsonaro, de 44 años, emergió como la principal figura de la derecha brasileña tras ser designado heredero político por su padre desde la cárcel.

El expresidente ultraderechista (2019-2022) cumple actualmente una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

La Corte Suprema lo condenó en septiembre tras hallarlo culpable de conspirar para mantenerse en el poder "de forma autoritaria" tras su derrota ante Lula en 2022.

El exmandatario purga su condena en prisión domiciliaria en Brasilia, gracias a una decisión judicial que lo eximió temporalmente de volver a la cárcel por razones de salud.

Según el último sondeo de Genial/Quaest de este miércoles sobre intención de voto, Flávio y Lula figuran en empate técnico en una eventual segunda vuelta en los comicios de octubre, con 42% de intención de voto para el primero y 40% para Lula. El resultado fue celebrado en X por Flávio.

Lula, de 80 años, buscará un cuarto mandato.

Ambas candidaturas aún deben ser oficializadas en los próximos meses.