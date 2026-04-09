¿Qué es el nodavirus de mortalidad encubierta y por qué preocupa su salto a humanos?

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El nodavirus de mortalidad encubierta (CMNV), es un virus marino que afecta a camarones y peces, ha sido detectado por primera vez en humanos en China.



que afecta a camarones y peces, ha sido en China. Un estudio identificó 70 casos vinculados a una enfermedad ocular grave (POH-VAU), asociada principalmente al contacto con mariscos o su consumo crudo.



a una enfermedad ocular grave (POH-VAU), asociada principalmente al La infección puede causar inflamación ocular y pérdida progresiva de la visión, por lo que se recomienda manipular productos del mar con protección y consumirlos bien cocidos.

El nodavirus de la mortalidad encubierta (CMNV, por sus siglas en inglés) ha encendido las alarmas en la comunidad científica internacional tras ser detectado por primera vez en humanos. Se trata de un patógeno viral conocido hasta ahora por afectar exclusivamente a especies marinas, especialmente dentro de la industria acuícola, pero cuya reciente aparición en personas en China marca un hito en el estudio de enfermedades emergentes.

El hallazgo, reportado en abril de 2026, ha puesto bajo vigilancia a las autoridades sanitarias luego de que se vinculara al virus con una enfermedad ocular crónica capaz de provocar pérdida progresiva de la visión. Este salto de especie, es decir desde organismos marinos hacia humanos, abre interrogantes sobre los riesgos asociados al consumo y manipulación de productos del mar, así como sobre la capacidad de adaptación de virus previamente considerados limitados a entornos acuáticos.

¿Qué es el nodavirus de mortalidad encubierta?

El virus afecta a más de 40 especies marinas.CORTESIA

En el campo de la biología marina, el nodavirus de la mortalidad encubierta es reconocido como uno de los patógenos más problemáticos para la acuicultura. Afecta principalmente al camarón blanco (litopenaeus vannamei), aunque también se ha detectado en peces, cangrejos y otros crustáceos, impactando significativamente la producción en diversas regiones del mundo.

Su nombre responde a la forma en que actúa: las especies infectadas suelen morir en el fondo de los estanques sin signos evidentes inmediatos, lo que retrasa la detección del brote y permite que las pérdidas se acumulen de manera silenciosa. Entre los síntomas más comunes en animales se encuentran la atrofia muscular, caparazones blandos y una coloración blanquecina en los músculos abdominales en fases avanzadas.

El diagnóstico del CMNV se realiza mediante técnicas de laboratorio como la PCR en tiempo real (RT-LAMP), lo que permite confirmar la presencia del virus incluso en etapas tempranas de infección. Su expansión ha sido documentada en al menos 49 especies acuáticas en Asia, Europa y América, consolidándolo como un problema global dentro del sector pesquero.

El salto a humanos: qué dice la ciencia

El punto de quiebre llegó con un estudio publicado en abril de 2026 en la revista Nature Microbiology, en el que investigadores analizaron a 70 pacientes en China afectados por una enfermedad ocular inusual. Los casos, registrados entre 2022 y 2025, presentaban inflamación crónica que no respondía a tratamientos convencionales, lo que llevó a profundizar en su origen.

Los análisis revelaron la presencia de partículas virales en el tejido del iris, con una coincidencia genética del 98,96% con el CMNV detectado en especies marinas. Esta evidencia confirmó el salto entre especies y su capacidad de infectar células de mamíferos, algo que también fue comprobado en experimentos con ratones y cultivos celulares.

El hallazgo abre nuevas alertas sanitarias globales.CORTESIA

En cuanto a la forma de transmisión, el 71,4% de los casos estuvo vinculado a la exposición directa a productos del mar. De ese grupo, un 54% correspondía a personas que manipulaban mariscos sin protección, véase trabajadores de la industria acuícola; mientras que un 17% se relacionó con el consumo de productos crudos o mal cocidos. Además, se identificó un pequeño número de pacientes sin contacto directo con mariscos, lo que sugiere una posible, aunque limitada, transmisión entre humanos.

La enfermedad asociada ha sido denominada uveítis anterior viral con hipertensión ocular persistente (POH-VAU), una condición que provoca inflamación dentro del ojo y un aumento de la presión intraocular similar al glaucoma.

Síntomas, riesgos y prevención

Manipular mariscos sin protección aumenta el riesgo.CORTESIA

El principal motivo de preocupación en torno al CMNV en humanos radica en sus efectos sobre la salud ocular. La infección puede generar inflamación crónica de la retina, dolor ocular y aumento de la presión intraocular, lo que, sin tratamiento adecuado, puede derivar en daño irreversible del nervio óptico y pérdida total de la visión.

Aunque los estudios aún están en curso, los especialistas coinciden en que el mayor riesgo está asociado a la manipulación directa de mariscos infectados sin medidas de protección, especialmente en presencia de heridas en la piel, así como al consumo de productos crudos o insuficientemente cocidos.

Ante este escenario, las recomendaciones iniciales apuntan a reforzar las medidas de bioseguridad en mercados y plantas procesadoras, utilizar guantes al manipular productos del mar y asegurar una correcta cocción de los alimentos. Estas acciones, junto con la vigilancia epidemiológica, son clave para contener la propagación de un virus que, por primera vez, ha demostrado su capacidad de cruzar la barrera entre el océano y la salud humana.