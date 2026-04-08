Nuevo colirio experimental frena el cáncer ocular infantil sin usar inyecciones

Publicado por Valeria Alvear Creado: Actualizado:

La lucha contra el retinoblastoma, el tumor ocular más agresivo en la infancia, podría dar un vuelco radical. Investigadores de la Shenyang Pharmaceutical University han diseñado un colirio experimental que, en modelos animales, no solo detuvo el avance de la enfermedad, sino que logró preservar la visión. Este hallazgo, difundido por la revista Science Advances, propone una alternativa frente a los métodos actuales —inyecciones directas al globo ocular o quimioterapia—, que resultan traumáticos y complejos para los pacientes pediátricos.

El "Caballo de Troya" biológico

El gran obstáculo para tratar enfermedades de la retina es la barrera hematorretiniana, un blindaje natural que impide el paso de fármacos. Para burlarlo, los científicos utilizaron exosomas de semen porcino, vesículas microscópicas que actúan como un vehículo de carga. Estas partículas demostraron la capacidad de "abrir" temporalmente las defensas del ojo, permitiendo que un cóctel de nanozimas penetre y ataque directamente las células malignas. El diseño incluye un recubrimiento de ácido fólico, lo que garantiza que el medicamento se dirija con precisión a los receptores del tumor.

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Éxito rotundo en laboratorio

Los resultados tras 30 días de pruebas fueron contundentes: los ratones tratados con esta tecnología mostraron una detención del tumor y una capacidad visual comparable a la de sujetos sanos. Por el contrario, aquellos que recibieron el fármaco sin el soporte de los exosomas de cerdo no experimentaron mejoría, ya que el medicamento fue incapaz de atravesar el epitelio corneal. Esta diferencia marca un antes y un después en la eficacia de las terapias tópicas para el fondo del ojo.

Desafíos hacia el uso clínico

A pesar del optimismo, la ciencia pide cautela. Aunque las pruebas en conejos no mostraron complicaciones severas, expertos internacionales como David Greening señalan que aún estamos ante una "prueba de concepto". El camino hacia los hospitales humanos requerirá estudios de toxicidad a largo plazo y ensayos clínicos rigurosos. No obstante, los autores del estudio sugieren que este "transporte" biológico podría ser la clave para llevar fármacos a otros órganos de difícil acceso, como el cerebro.