Progen: Equipos fueron verificados sin validar detalles técnicos, según Contraloría

La historia se repite. El proceso para contratar la instalación de las centrales térmicas de emergencia Quevedo III y Salitral, a cargo de la empresa Progen, tiene inconsistencias, según el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado. En estas adquisiciones (al igual que con Austral Technical Management) se identificaron responsabilidades administrativas, civiles e indicios penales.

Mediante estos proyectos, contratados con Progen, el Gobierno actual tenía planificado incorporar 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador, en medio de la crisis eléctrica que atravesaba en 2024 el país. Estaba previsto que estas plantas estuviesen operativas a finales de ese año, pero esto no se concretó (ver gráfico).

Ante la demora en la entrega de estas instalaciones, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) terminó de manera unilateral la relación con esta firma y presentó una demanda por presunta estafa en contra de la compañía estadounidense.

Al margen de estas acciones, en el examen que realizó la Contraloría a estos procesos se confirmaron las inquietudes que rondaban desde hace meses estas contrataciones de emergencia.

¿Qué deficiencias encontró la Contraloría en los contratos con Progen?

Esta auditoria identificó, entre varios aspectos, deficiencias en la evaluación y adjudicación de estos contratos, porque no se comprobó la veracidad de la información técnica presentada por Progen, ni la existencia ni la certificación de los equipos ofertados.

La verificación técnica de los equipos, por ejemplo, fue derivada por la entidad contratante (Termopichincha delegada por la Celec) a la empresa Arinspection Latinoamericana S.A., que realizó la inspección en la fábrica para verificar el número de unidades, modelo, series y registros fotográficos de los equipos antes del embarque, según detalla la Contraloría.

Sin embargo, en esta verificación no incluyó información técnica como el factor de potencia, año de fabricación, número de serie, modelo y marca ofertada, que permitiera comprobar que los generadores correspondían exactamente a las características técnicas ofrecidas en los contratos.

Pese a esta realidad, tras haber cumplido este primer hito contractual (verificación de los equipos) se pagó el 70 % del valor del contrato. Este porcentaje representó $69 millones.

¿Qué entidad estuvo a cargo de los contratos con Progen en Ecuador?

Los contratos con Progen fueron firmados en agosto de 2024 por la Unidad de Negocio Termopichincha, por delegación del entonces gerente de la Celec, quien fue removido la semana anterior tras conocerse los resultados del informe de Austral. Mientras tanto, el gerente de Termopichincha -que suscribió ese contrato- ya no es parte de la nómina desde hace unos meses atrás.

La falta de rigurosidad en este proceso de contratación, que no fue competitivo, derivó en la adjudicación a un proveedor que no acreditó experiencia ni cumplimiento técnico suficiente. “Progen no es fabricante”, enfatizó Mauricio Torres, contralor general del Estado, en TC Televisión.

¿Cuál es el estado de los equipos importados por Progen a Ecuador?

De acuerdo con la documentación revisada, la entidad advierte que si bien se solicitaron equipos nuevos, comprados al fabricante y modelo mínimo 2023, no se cumplieron con estas condiciones.

“Nueve generadores indicaron un año de 2009, mientras que dos equipos constan con el año 2024. Por otro lado, en 18 unidades no se visualizó esta información (…) En tres placas de generadores, N.º 22, 23 y 24, se evidenció un doble estampado”, alertó el organismo en su informe aprobado el 21 de julio.

Y aunque en este proceso de auditoría no fue posible revisar los equipos importados por esta empresa privada (para evitar que se pierdan las garantías), la documentación revisada confirmó las dudas sobre si estos motores eran o no nuevos.

La Contraloría advirtió también que se realizaron pagos sin las debidas garantías por adquisiciones que no están de acuerdo con los contratos. Incluso se confirmó que no existen ciertas coberturas y que se acordó pagar por hitos.

Mientras se ejecutó este examen (entre el 1 de enero de 2023 y 31 de diciembre de 2024) hubo solamente un pago de alrededor de $69 millones por Salitral. Sin embargo, después se efectuó un desembolso por Quevedo, que también fue considerado. “Se hizo una glosa por el monto total”, apuntó el titular de la Contraloría.

¿Quiénes son los responsables de la firma de los contratos con Progen, en Ecuador?

Tras estas evidencias, la entidad estableció sanciones administrativas y civiles, que deberán ser notificadas a los funcionarios para que las justifiquen, en las etapas de predeterminación, determinación y revisión. Mientras tanto, estaba previsto que los indicios penales sean enviados el 23 de julio a la Fiscalía General del Estado.

El contralor general aseguró que entre los responsables se encuentran no solo servidores públicos de mandos medios, sino también quienes ocupaban altas funciones y delegaron la firma de estos contratos. “Si el gerente general delega a un gerente de una unidad de negocio, no se exime de responsabilidad”, aclaró.

Tras conocer los resultados de Austral, el Ministerio de Energía y Minas anunció la semana anterior que fueron destituidos los funcionarios cuestionados. Incluso se produjo la salida del gerente de la Celec y de quien ocupó ese cargo en agosto de 2024 y luego se desempeñó como viceministro de Electricidad.

En este contexto, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, enfatizó que “el único que pone responsabilidad culposa o pone un culpable va a ser un juez, y hasta que se llegue a eso hay un periodo largo”.

Progen asegura que la Celec estuvo “informada sobre las características de los equipos"

La empresa cuestionada en este caso, Progen, se pronunció el 23 de julio. “Los críticos y acusadores de Progen deberían, en primer lugar, revisar los contratos de los proyectos Salitral y Quevedo”, argumentó.

La firma aseveró que, en todo momento, la Celec estuvo “plenamente informada sobre las características de los equipos adquiridos”.

Añadió que las especificaciones de las unidades fueron revisadas en reuniones con altos ejecutivos de la Celec en sus oficinas de Quito. “Asistieron funcionarios, ingenieros y abogados de la Celec (...) Las reuniones estuvieron presididas por Fabián Calero, entonces director de la Celec”, enfatizó.

Este Diario llamó este 24 de julio al exgerente de la Celec, para consultar detalles sobre estas reuniones pero no respondió. La llamada fue dirigida de manera directa al buzón de voz.

