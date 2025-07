Progen: Ecuador cubrió millonarios contratos con garantías mínimas

Las garantías que tiene previsto cobrar en esta semana el Ministerio de Energía y Minas de Progen, tras terminar de manera unilateral el contrato con esta firma estadounidense, representan apenas el 7,7 % del total del monto ya cancelado ($97,4 millones) por el Estado ecuatoriano para los proyectos Quevedo III y Salitral.

Con estos proyectos, el Gobierno actual tenía planificado incorporar 150 megavatios (MW) al sistema eléctrico de Ecuador. Estaba previsto que estas plantas estuviesen operativas entre finales de 2024 e inicios de 2025, pero esto no se ha concretado hasta la fecha.

Debido a los supuestos incumplimientos en la ejecución de estas centrales, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) terminó de manera unilateral los contratos con Progen y presentó una demanda por presunta estafa en contra de esta empresa estadounidense.

La firma privada, por su parte, presentó un arbitraje de emergencia con el objetivo, entre otros, de frenar la terminación unilateral de los contratos. Sin embargo, esta instancia falló a favor del Estado ecuatoriano y ordenó el pago de las garantías comprometidas.

Inés Manzano, ministra de Energía y Minas, informó la semana anterior en TC Televisión que en esta semana está previsto cobrar estas garantías, que ascienden $7,5 millones, por los dos proyectos (Quevedo III y Salitral) a cargo de Progen.

Este procedimiento se cumpliría este 21 y 23 de julio, según refirió la titular de esta cartera de Estado. Diario EXPRESO consultó a esta entidad y a Celec si ya se concretó este pago a favor del Estado y qué tipo de garantías son las que se ejecutarán y está a la espera de su respuesta.

¿Qué garantías cobrará el Estado ecuatoriano a Progen?

Este valor que cobrará el Estado ($7,5 millones) corresponde a la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que representa el 5 % del precio total contratado, refirió el asambleísta Lenín Barreto (RC), que ha dado seguimiento a estos procesos desde el año anterior.

El valor global de los proyectos Quevedo III y Salitral ascendía a $149,1 millones. De este monto, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) ordenó ya el pago de $97,4 millones a Progen. Es decir, está cubierto en un 65 % el costo total contratado, según información del Sistema de Giros Internacionales (SGI) del Banco Central del Ecuador (ver gráfico).

Barreto advirtió que Progen renunció a la garantía de buen uso, que permitía, entre otros, que el Estado recupere el valor entregado en el caso que no se justifique cómo se emplearon esos fondos. Y, en su lugar, se estableció un esquema para realizar los pagos en función de las entregas que se realizaban al Estado (packing list). “Es bien complicado recuperar ese dinero. El Estado firmó esas condiciones. Eso es plata echada al agua”, advirtió Barreto.

Este Diario consultó al Ministerio de Energía y a la Celec sobre las garantías que tenían los contratos con esta firma extranjera y está pendiente de su respuesta.

Es bien complicado recuperar ese dinero. El Estado firmó esas condiciones. Eso es plata echada al agua”. Lenín Barreto Asambleísta

Tras 35 años de trayectoria en el sector eléctrico, Gabriel Secaira, consultor energético, mencionó que en este tipo de proyectos no es usual renunciar a la garantía de buen uso. "Yo no he visto contratos de esta naturaleza".

Sin embargo, al tomar esta medida en medio de la crisis eléctrica, agregó que en las entregas de estos equipos, se debía inspeccionar cada pieza para confirmar que se encuentren en óptimas condiciones y así evitar los contratiempos actuales.

"En Salitral he visto, en fotografías, motores cubiertos con una tela blanca, que esperemos que sean el motor generador", apuntó el especialista eléctrico. Aunque, explicó que en este tipo de instalaciones se necesitan también plantas de tratamiento de aguas, de combustible, sistema eléctrico, cableado y otros.

Por estas características, instalar una planta de este tipo nueva cuesta alrededor de $1,5 millones por cada megavatio. Es decir, para incorporar los 150 MW, que dejó pendiente Progen, se necesitarían alrededor de $225 millones, refirió Secaira.

¿Qué se puede cubrir con los 7,5 millones de garantías de Progen?

Ante este escenario, los $7,5 millones de garantías resultan insuficientes para cubrir los perjuicios causados.

El asambleísta Barreto agregó que ese monto se podría emplear como un “paliativo” para afrontar la crisis energética que atraviesa el país, porque ese valor no resulta “suficiente” para levantar una nueva central térmica de emergencia.

La incorporación de cada megavatio generado con HFO 6 (tipo de combustible) -con equipos nuevos- cuesta alrededor de $1,4 millones. Mientras tanto, con motores usados se ubica en $400.000, detalló Secaira.

Manzano, por su parte, aseguró que en los dos contratos más las garantías entregadas “tenemos más allá de lo que nosotros dimos como anticipo”. Según la funcionaria, el Estado entregó a Progen alrededor de $108 millones. No detalló cuánto representan estos generadores importados. Pero afirmó que en esta semana se abrirán estos equipos, que están envueltos con plástico.

La Contraloría confirmó los prejuicios causados en los contratos con Progen

La Contraloría General del Estado (CGE), que difundió este 23 de julio de 2025 el informe sobre el examen especial a los contratos de Progen, confirmó que se importaron equipos usados, cuando se había solicitado motores con cero horas de funcionamiento.

Además, el órgano de control señaló que se identificaron problemas que derivarán en responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios penales.

Este tipo de irregularidades representan para el Estado un perjuicios de alrededor de $100 millones. De estos, $70 millones corresponden a Salitral y $30 millones a Quevedo III, adelantó el contralor general del Estado, Mauricio Torres, en Teleamazonas.

La recuperación de estos valores tomará tiempo porque debe haber un debido proceso hasta establecer las responsabilidades, en firme. Puede pasar uno, dos y hasta 10 años y "al final no sé si se logre recuperar", estimó Secaira.

