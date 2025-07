Equipos de Progen serán abiertos por primera vez la próxima semana, según Manzano

Los equipos entregados por la empresa estadounidense Progen para proveer generación eléctrica mediante los proyectos Quevedo III y Salitral (150 megavatios), se abrirán por primera vez en la semana del 21 de julio de 2025. Así, lo afirmó este 16 de julio de 2025 la titular del Ministerio de Energía y Minas, Inés Manzano.

(Lea también | Manzano sobre auditoría al caso Austral: "Esos funcionarios no nos acompañan más")

En una entrevista en TC Televisión, la ministra Manzano expresó que se acudirá a estas centrales de generación térmica de emergencia con técnicos de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec). Estos proyectos fueron contratados en agosto de 2024 en medio de la crisis eléctrica que atravesó Ecuador el año anterior.

RELACIONADAS Dominique Serrano enfrentará proceso por dibujar en sesión sobre contratos Progen

¿Cuándo se abrirán los equipos entregados por Progen a Ecuador?

La apertura de estos generadores se realizará luego de que el arbitraje de emergencia, presentado por Progen en contra de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), falló a favor del Estado ecuatoriano.

Progen: El Gobierno dice que ejecutará las garantías en Quevedo III, tras fallo Leer más

El Gobierno terminó de manera unilateral esto contratos -entre mayo y junio de 2025- debido a supuestos incumplimientos de Progen. Estaba previsto que la centrales Quevedo III y Salitral entregaran energía térmica entre diciembre de 2024 y enero de 2025 y esto no ocurrió. Por su parte, la empresa privada advirtió que acudirá a un arbitraje internacional.

La apertura de los generadores, anunciada por el Ministerio de Energía, podría coincidir con la presentación del informe sobre el examen especial realizado por la Contraloría General del Estado a los contratos firmados en agosto de 2024 entre Termopichincha y Progen.

Mauricio Torres, contralor general del Estado, informó en Teleamazonas que el informe sobre los contratos con Progen (Salitral y Quevedo III) será aprobado el 18 de julio o máximo el próximo lunes 21 de julio de 2025. “En Progen se están viendo resultados, que pueden ser parecidos (al de Austral)”, enfatizó.

En el informe sobre Austral -contratada para instalar la central Esmeraldas III de 91 megavatios-, el órgano de control advirtió, entre otros, que no se cumplieron los procesos para garantizar la entrega de estos equipos, se contrataron generadores que no son compatibles con el sistema ecuatoriano e incluso que no son nuevos, datan de 2016 y 2017.

¿Los equipos importados por Progen son nuevos?

Los contratos ‘opacos’ de Progen siguen sin tener responsables Leer más

Esta información detallada por Contraloría se contrapone a lo sostenido meses atrás por el Gobierno, que decía que se compraron equipos nuevos. Es decir, con cero horas de funcionamiento.

Al ser consultada sobre si los equipos de Progen son usados, la titular del Ministerio de Energía insistió en que "el mago que haya dicho que es usado, es un mago" porque se recibieron equipos totalmente cubiertos con una película de plástico como si fuesen "regalitos de Navidad" y que no se abrieron porque se corría el riego de perder la garantía.

Además, la funcionaria adelantó que "la próxima semana con los ingenieros eléctricos (de Celec) vamos a abrir por primera vez estas turbinas y vamos a ver qué es lo que nos han enviado".

Manzano dio a conocer también que las garantías, que bordean los $7,5 millones, se cobrarán ya el 21 de julio y 23 de julio próximo, según notificó la aseguradora.

Además, afirmó que en los dos contratos más las garantía entregadas "tenemos más allá de lo que nosotros dimos como anticipo". Según el Ministerio de Energía, el Estado entregó a Progen alrededor de $108 millones, por Quevedo III y Salitral (150 megavatios). Pero no se detalló cuánto representan los generadores importados.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!