LA Galaxy vs Santos Laguna EN VIVO: El partido de HOY en la Leagues Cup, síguelo aquí

Pese a que los mexicanos ya están eliminados, será un duelo crucial para Los Angeles Galaxy en la fecha 3 de la Leagues Cup

Los Angeles Galaxy llegan de empatar 1-1 contra Cruz Azul en la fecha 2 de la Leagues Cup.

El LA Galaxy enfrenta un desafío crucial en la Leagues Cup 2025. Este jueves 7 de agosto, el equipo de Los Ángeles se juega su pase a la siguiente ronda en un partido que es, en esencia, una final. Para lograrlo, no solo necesita vencer a Santos Laguna (22:15 de Ecuador), sino que también debe estar atento a los resultados de otros encuentros clave de la MLS.

A pesar de que Santos Laguna ya está eliminado, el Galaxy no puede permitirse subestimarlo. El equipo mexicano, que ha tenido un torneo decepcionante, buscará cerrar su participación con dignidad y evitar irse a casa sin sumar ni un solo punto.

Con cuatro puntos en su haber, el Galaxy tiene la obligación de ganar. Su camino en el torneo ha sido una montaña rusa: una contundente victoria de 5-2 sobre Xolos y un empate 1-1 frente a Cruz Azul, que se saldó con una derrota en penales. Una victoria es vital para mantener vivas las esperanzas, pero también dependen de que equipos como el Cincinnati y el New York RB tropiecen en sus respectivos partidos.

Santos Laguna llegaba como uno de los equipos mexicanos que prometía quedarse con la Leagues Cup. cortesia

Para el conjunto de Torreón, la Leagues Cup ha sido un calvario, con derrotas ante Colorado Rapids y Seattle Sounders que sellaron su eliminación temprana. Ahora, su objetivo es simple: romper la racha negativa y dar la sorpresa en el último partido de la Fase de Grupos para despedirse con la cabeza en alto.

¿Dónde ver LA Galaxy vs Santos Laguna en la Leagues Cup?



Este duelo, por la fecha 3 de la Leagues Cup a las 22:15, podrá ser disfrutado por todos los hinchas de ambos clubes por medio del canal y las plataformas de Apple TV, dueño de los derechos del torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Concacaf)

EN VIVO | LA Galaxy vs Santos Laguna HOY



