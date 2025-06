Los contratos ‘opacos’ de Progen siguen sin tener responsables

Acceder a información oficial sobre la situación de las centrales Quevedo III y Salitral, a cargo de Progen Industries Llc., se ha vuelto casi una misión imposible. Las gestiones para transparentar el tema, realizadas por legisladores opositores, organizaciones como la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) e incluso medios de comunicación como Diario EXPRESO, se encuentran en el limbo. No desde ahora, en que el caso entró en proceso de arbitraje que demanda cierta reserva, sino desde meses antes, sin que hasta ahora se haya señalado a algún responsable.

Desde que este Gobierno firmó estos contratos, con el fin de generar energía eléctrica, han transcurrido ya casi 11 meses. La iniciativa apuntaba a sumar 150 megavatios (MW) para afrontar la crisis energética de 2024-2025, pero esto no se concretó.

El déficit en la generación provocó entonces que Ecuador pase en 2024 por apagones de hasta 14 horas al día y pérdidas económicas que representaron el 1,4 % del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir, $1.916 millones, según informó el Banco Central del Ecuador (BCE).

Para esta nueva etapa de sequía, estimada entre septiembre y marzo, las centrales térmicas -a cargo de Progen- volvieron a ser consideradas en el plan del Gobierno para reforzar el sistema de energía nacional y así atender la demanda, pero esta iniciativa tuvo otra vez contratiempos (ver gráfico).

¿En qué estado se encuentran las centrales a cargo de Progen?

Actualmente, las obras en estas plantas se encuentran detenidas, luego de que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) decidió entre finales de mayo e inicios de junio de 2025 terminar los contratos con la firma estadounidense, por supuestos incumplimientos en los plazos. Progen, en respuesta, planteó un arbitraje de emergencia en contra de la Celec, del que se espera conocer una resolución en esta semana, informó Xavier Palacios, especialista en controversias en derecho público. La firma privada advirtió también que presentará demandas de arbitraje internacional.

Según los contratos, Quevedo III debió haber iniciado sus operaciones en noviembre de 2024 y Salitral en diciembre pasado. Desde entonces han transcurrido ya más de seis meses y las plantas siguen inconclusas.

Su avance está entre el 80 % (Quevedo III) y 90 % (Salitral), según ha reportado Progen.

Mientras tanto, el Gobierno ha cancelado ya alrededor del 65 % del monto contratado en total. Es decir de $149,1 millones, el Estado pagó ya $97,4 millones, según las transferencias internacionales realizadas por el BCE detalló el asambleísta Lenín Barreto (RC), que ha seguido este tema desde hace un año.

El control para las centrales, a cargo de Progen, es limitado

Estas centrales tienen, según Barreto, cuestionamientos por no tener motores nuevos, pese a que en los contratos se solicitó que tengan “cero horas” de operación. También porque están a cargo de una firma que “no es fabricante”, sino que se caracteriza más por vender motores repotenciados. Para conocer detalles de esto, el legislador de la RC refirió que ha solicitado en tres ocasiones al Ministerio de Energía y Minas una autorización para realizar un recorrido por esas instalaciones.

Luego de no obtener respuestas afirmativas, en dos ocasiones, el oficio con el “permiso” llegó en febrero de 2025, mientras el funcionario estaba con licencia para participar en la campaña política de febrero pasado.

No acudí porque podían haberme denunciado por arrogación de funciones (...) fui en abril a Quevedo III, pero no me dejaron entrar”. Lenín Barreto Asambleísta RC

La Comisión Nacional Anticorrupción intentó también conocer de manera oficial cuál es la situación de las dos plantas que administra Progen. Para esto remitió un oficio el 2 de junio de 2025 a Inés Manzano, ministra de Energía y Minas. Pero hasta la fecha no se ha recibido una respuesta, afirmó Germán Rodas Chaves, su coordinador.

“El silencio del Ministerio ha sido patético (...) el país pide a la ministra Manzano que explique lo planteado públicamente y que se establezcan responsabilidades”, expresó Rodas Chaves.

La fiscalización de los dos contratos de Progen está ahora en manos de la Comisión de Transparencia, de la Asamblea Nacional. Diana Jácome (ADN), su presidenta, en un entrevista en radio Democracia, aseguró que se sancionará si se cuenta con los elementos. Pero su colega Barreto, duda que los mismos oficialistas investiguen y sancionen a autoridades del Gobierno; es decir, a gente de su mismo partido.

Estas son las preguntas sobre Progen que la ministra Inés Manzano no ha resuelto

El Gobierno ha manejado el tema de Progen casi como un secreto. Diario EXPRESO ha solicitado desde el 6 de mayo pasado al Ministerio de Energía y Minas, una entrevista con su titular Inés Manzano para conocer cómo el país enfrentará las condiciones del próximo estiaje y sobre la situación de las centrales térmicas de “emergencia” Quevedo III y Salitral, a cargo de Progen Industries Llc.

El 13 de mayo se insistió en este pedido a través de un mensaje de Whatsapp a la ministra Manzano. La consulta fue ¿Cuándo está previsto que entren operación estos proyectos?.

Inicialmente, se esperaba su operación a fines de 2024. Luego se anunció que entrarían a pruebas en abril pasado.

El 26 de junio nuevamente EXPRESO envió un pedido con las siguientes interrogantes.

¿¿Cuál es el avance en la instalación de los equipos importados por Progen en Salitral y Quevedo? ¿Han identificado que los generadores son nuevos y no repotenciados? Del monto total del contrato, ¿cuánto se ha pagado? ¿A cuánto ascienden las multas impuestas a Progen? ¿Cuáles son las razones por las que la implementación de estas centrales no se cumplió en los plazos establecidos? ¿Qué factores se consideraron para seleccionar a Progen para la adecuación de estas dos centrales térmicas? ¿Qué funcionarios estuvieron a cargo de esta contratación? ¿Cuándo está previsto que Celec retome las obras que deja pendientes Progen? ¿Por qué se incluyó una cláusula de arbitraje internacional en este contrato, si por mandato popular esto no está permitido?

La titular de la Cartera de Estado, sin embargo, no ha respondido sobre este tema, que es clave debido a que el Estado ha cancelado ya $97,4 millones por dos obras que aún no están aportando energía.

Además, que existen cuestionamientos sobre las características de los generadores, que no serían nuevos; y sobre la empresa, que no tendría experiencia en la fabricación de estos equipos, enfatizó el legislador Lenín Barreto (RC).

La ministra Manzano en una entrevista en Teleamazonas se refirió al tema. Si bien mencionó que por el arbitraje de emergencia en el que se encuentran estos contratos no puede hablar mucho, descartó que se traten de motores usados. “No sé si ustedes han visto. Todo está empacado. Nosotros no hemos abierto nada porque se supone que ellos (Progen) nos daban las garantías, porque en estos proyectos, que se llaman llave en mano, nosotros contratamos y ellos tienen que instalar todo”.

Por esta razón, la funcionaria aseguró que no se puede abrir las maquinarias. “Nosostros sabemos por la certificación, que tenemos de la inspección, que todo es nuevo, eso es compra”.

Finalmente, agregó que la Celec asumirá la terminación de estas obras y los 150 megavatios están contemplados en el plan de generación de este 2025.

Germán Rodas Chaves, coordinador de la CNA, expresó que en este tema, al país no se le debe decir “si vamos a tener luz, ¿de acuerdo? Sí, vamos a tener luz, pero dígannos quiénes son los causantes de este contrato que puede acarrear pérdidas”.

