Ricardo Buitrón: "“No se puede garantizar al 100 %, que no haya apagones”"

Buitrón tiene más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico. Fue parte del ex Instituto Ecuatoriano de Electrificación (Inecel).

La llegada del estiaje septiembre-marzo está próximo y hasta la fecha se ha concretado la incorporación de 304 megavatios, de 979 (MW) ofrecidos: Alluriquín (204 MW) y la barcaza Murat Bey (100 MW). Cuando aún faltan más de 600 MW, el Gobierno afirma que los apagones están descartados. Ricardo Buitrón, consultor energético, aterriza a la realidad qué condiciones deben haber para evitar los apagones por tercer año consecutivo.

- A tres meses que llegue el estiaje, el Gobierno asegura que no habrá apagones. ¿Se puede afirmar esto pese a no contar aún con los megavatios, 979 MW ofrecidos?

- El servicio de energía eléctrica es fundamental. La Constitución y las leyes establecen que es un sector estratégico y que el Estado está en la obligación de garantizar este servicio para toda la población. Por eso, las declaraciones del Gobierno deben tener un nivel altísimo de responsabilidad y estar argumentadas para que la gente esté perfectamente informada y pueda adoptar una posición frente al uso de la energía. Los voceros del Gobierno dicen que no habrá apagones, pero en esta afirmación no se toma en cuenta que se pueden presentar diversos escenarios. Y así no tenemos garantizada toda la energía.

- ¿Qué se debe considerar para afirmar que no habrá apagones durante el estiaje?

- Podemos establecer que no habrá apagones, siempre y cuando haya los suficientes caudales en las centrales hidroeléctricas, tengamos el suministro de Colombia (450 MW), y que el plan definido por el Gobierno, esos 979 MW estén listos. Pero, de acuerdo a datos históricos no se puede garantizar al 100 % que haya suficiente agua para generar energía en las plantas hidroeléctricas en la época de estiaje.

- ¿Qué demanda se deberá cubrir en el estiaje?

- Según información del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), se van a requerir de 4.000 MW. Y adicionalmente se plantea que para estabilizar el sistema se deben incorporar 185 MW. En números redondos deberíamos disponer de 4.200 MW para que el sistema funcione adecuadamente.

- ¿Y cuántos megavatios hay en firme actualmente?

- En el estiaje de 2024 la disponibilidad firme y continua fue de alrededor de 2.800 MW, incluido Paute. A esto hay que sumar la generación flotante (300 MW), lo que dice el Gobierno que ha recuperado (400 MW), Alluriquín (204 MW), pero en el estiaje, según los registros hidrológicos de Toachi-Pilatón (de la que es parte Alluriquín), se dispondría en un periodo no tan severo de 100 MW. Es decir, se contaría con 3.600 MW. Y tenemos problemas con la generación emergente de 241 MW, de Progen y Austral. Con Progen se inició la terminación unilateral del contrato y la firma planteó un arbitraje.

- La portavoz Carolina Jaramillo señaló que la energía que requiere Ecuador no depende de los proyectos de Progen, que son “apenas el 3 %”. ¿Es preciso afirmar que 150 MW no tienen mayor impacto?

- Todos los proyectos que están planteados para ingresar al sistema son importantes. El Cenace prevé 185 MW solo para la estabilización del sistema. Es decir, si no se cuenta con eso, realmente el sistema tiene un nivel de riesgo y puede haber apagones instantáneos. Además, 150 MW es un valor muy importante en el contexto nacional. Con eso se podría cubrir individualmente la demanda de empresas de distribución como Cotopaxi, Riobamba, Esmeraldas, Los Ríos, Ambato.

- El Gobierno plantea que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) terminará de instalar los generadores de Progen. ¿Es viable esta propuesta?

- Realmente no es fácil ingresar con el personal de la Celec, para inmediatamente seguir con las instalaciones de los generadores de Progen. Históricamente vemos que cuando hay terminaciones unilaterales por parte del Gobierno no se soluciona de un día o otro. Con los proyectos, que han sufrido una terminación unilateral, pasan no meses, sino años en su solución.

- ¿Será el caso de Progen el nuevo Toachi-Pilatón?

- En Toachi-Pilatón se declaró la terminación unilateral en 2017 y recién en 2025 terminó el proyecto. Quijos de igual manera y aún está pendiente. Entonces, se evidencia que es complejo que esta figura permita concluir con los trabajos en un cortísimo plazo.

- Retomando la disponibilidad de energía ¿Los 3.600 MW que se tendrían en la época seca cubren la demanda total?

- No en su totalidad, necesitamos que ingrese la generación arrendada (260 MW), lo de Austral, que tiene problemas con el tipo de generadores. Es decir, a más del riesgo hidrológico (disminución de los caudales) que existe en Ecuador, hay riesgo hidrológico en Colombia, puede haber complicaciones en la contratación de la generación y esto pone en un escenario muy complicado al país.

- Tras la experiencia que tuvo ya este Gobierno, de estar hasta 14 horas sin energía y tener pérdidas equivalentes al 1,4 % del PIB, ¿se ganó solvencia en el manejo estiaje o afectó la campaña política?

- En la parte técnica recomendaría que no se hagan declaraciones tan absolutistas, sino que se maticen los hechos. Además, los procesos que aún no han concluido dan cuenta que no se implementaron las acciones necesarias para tener éxito. Todavía dependemos de Colombia.

- El Gobierno sostiene que incorporarán más de 900 MW en este año, pero hasta ahora se cuenta en firme con Alluriquín (204) y una barcaza (100). ¿Se debe considerar los proyectos que no están firme?

- Tenemos que establecer criterios frente a lo que se dispone en realidad, porque hay riesgo que se presenten problemas, en la contratación de los 260 MW de generación en tierra. La historia de la contratación pública da cuenta que no es un camino llano. Es un proceso que tiene muchas dificultades, que no permiten establecer un 100 % de garantía que vamos a contar en enero o diciembre, como dice el Gobierno. Frente a este escenario, la única forma de garantizar el suministro sería la expectativa que tengamos suficientes caudales para las hidroeléctricas. Es la única forma, esperar que el estiaje no sea tan severo como el del año pasado. Pero nadie puede garantizar esto.

- ¿Es confiar otra vez en San Pedro?

- Es confiar en que tengamos una hidrología menos severa que el año pasado.

