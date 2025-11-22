Dónde ver EN VIVO Barcelona vs LDUQ por cupo a fase de grupos de Libertadores

EN VIVO: El Monumental recibe un duelo clave: Barcelona vs. Liga de Quito que buscan adueñarse del segundo puesto

Pelear por ser segundo en la LigaPro suena a chiste, pero es chiste con efecto millonario. Barcelona y Liga de Quito están metidos en esa guerra silenciosa —y carísima— porque el premio no es un trofeo, es un boleto dorado a la Copa Libertadores 2026 y un ingreso que hace sonreír hasta al dirigente más amargado: cerca de 4 millones de dólares solo por clasificar a fase de grupos.

En tiempos donde los clubes ecuatorianos viven contando monedas, ese dinero vale como gol en final.

Domingo 23 de noviembre desde las 15:30, el estadio Monumental será el escenario de otro capítulo de esta novela. Y se lo podrá ver por Zapping Sport y El Canal del fútbol.

Janner Corozo vs Lisando Azulgaray

Barcelona y un nuevo horario

Barcelona llega con un arranque de semana movido, casi de telenovela: jugadores que no entrenaron por deudas, directiva tratando de calmar mareas, y un equipo que debió adaptarse a trabajar en horario extraño, exactamente a la misma hora del partido.

Todo para “acostumbrar el cuerpo”, como se decía antes, pero también para apagar incendios internos.

¿Qué se juega realmente?

La calculadora está a full: Independiente del Valle ya aseguró su boleto directo a la Libertadores. El cupo restante —ese que vale más que un delantero extranjero de moda— está entre Liga de Quito y Barcelona. Los dos llegan empatados con 61 puntos, pero LDU tiene mejor gol diferencia (+26) que Barcelona (+9).

Los Albos, con su frialdad habitual, manejan la ventaja posicional; Barcelona, con su tradición de drama permanente, tiene que ganar sí o sí. El tercer lugar solo da repechaje y al Ídolo del Astillero no le sirve volver a jugar a la ruleta sudamericana: necesita clasificación directa, tranquilidad deportiva y oxígeno económico para el 2026. Y como si fuera poco, ambos técnicos llegan parchando el equipo con cinta adhesiva.

Barcelona jugará de local ante Liga de Quito en el estadio Monumental. Cortesía BSC

Tienen jugadores lesionados

En Barcelona, Ismael Rescalvo tiene que rearmar el mediocampo. Leonai Souza es baja confirmada por pubalgia, y Octavio Rivero sigue en recuperación. Un rompecabezas en pleno clásico moderno. Rescalvo sabe que este partido puede definir media temporada.

En Liga de Quito, Thiago Nunes tampoco llega con el plantel completo. No estarán Gian Franco Allala en la defensa ni Gonzalo Valle en el arco, dos ausencias que obligan a replantear todo el bloque posterior. Pese a ello, el plan de LDU es clarito: sumar en Guayaquil y sostener el segundo lugar como si fuera una corona.

Hoy no solo chocan dos equipos grandes: chocan urgencias, cuentas por pagar, proyectos deportivos y la lucha por un lugar en la gloria. Porque en la LigaPro 2025, ser segundo no es conformarse: es ganar una batalla que vale millones. Y hoy, desde las 15:30, alguien saldrá del Monumental con ese sueño más cerca.

