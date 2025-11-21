Zubeldía regresa al fútbol ecuatoriano: es el nuevo DT del Delfín de Manta

Los cetáceos ya tienen entrenador luego de la salida de Patricio Urrutia para encarar el final del segundo hexagonal

Juan Manuel Zubeldía, hermano de Luis Zubeldía, fue anunciado en horas de la tarde del viernes 21 de noviembre como nuevo director técnico de Delfín Sporting Club, de la ciudad de Manta. Esta nueva incorporación del cuadro 'Cetáceo' se da por la salida de Patricio Urrutia después de caer en un resultado 'saca técnico', siendo derrotado contra Aucas en Quito (8-0).

Por medio de sus redes sociales, los campeones de la LigaPro 2019 le dieron la bienvenida a su nuevo DT y a su cuerpo técnico, conformado por: Ahmad Tayarani (asistente técnico), Lisandro Nardone (preparador físico) y Roberto Galant (preparador de arqueros).

Es la primera experiencia de Zubeldía como DT de un equipo de Serie A, aunque ya había sido asistente técnico de equipos como: Deportivo Cuenca (en 2017 y 2023), Independiente del Valle (2018) y Aucas (2019); también se destaca su ultima experiencia siendo DT de Leones FC, equipo que ascendió de la Serie B, y del cual fue despedido por una sanción de 11 partidos impuesta por la FEF, al lanzar insultos discriminatorios hacia sus rivales.

🔛 BIENVENIDO AL CETÁCEO PROFESOR ZUBELDÍA 👨🏻‍🏫🤝🏻✅#delfínsc🔵🟡 pic.twitter.com/Zm06rTY7fe — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) November 21, 2025

🔛 LE DAMOS LA BIENVENIDA AL CUERPO TÉCNICO DE PROFESOR ZUBELDÍA 👨🏻‍🏫



✔️AT. AHMAD TAYARANI

✔️PF. LISANDRO NARDONE

✔️ PA. ROBERTO GALANT



¡Muchos éxitos! 🤝🏻#delfínsc🔵🟡 pic.twitter.com/gFT1SVtQiV — Delfín Sporting Club (@DelfinSC) November 21, 2025

Un Delfín ahogado en la tabla de posiciones

Aucas puso la goleada de la quinta fecha a imponerse 8-0 al Delfín. API

Zubeldía llega en un contexto difícil para el Delfín de Manta, ya que solo ha ganado un partido (2-0 vs Deportivo Cuenca) de sus últimos 17. El equipo mantense no puede descender esta temporada, pero seguir perdiendo puntos podría afectar sus aspiraciones a llegar a un torneo internacional la próxima temporada.

Delfín visitará a un Macará que viene ganando sus últimos partidos contra Deportivo Cuenca, Emelec, el mismo Delfín y Aucas, sufriendo una sola derrota de por medio contra El Nacional.

El partido se jugará el domingo 23 de noviembre a las 13:00 hora Ecuador, en el estadio Bellavista de Ambato y será transmitido por señal abierta en Ecuavisa, y para los usuarios de Zapping y ECDF.

