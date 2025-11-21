Horario y dónde ver Atlético Mineiro vs Lanús en la final de Copa Sudamericana 2025

Alan Franco, clave de Atlético Mineiro, podría perderse la final de la Copa Sudamericana 2025 ante Lanús por una lesión

Alan Franco, a un paso de su segundo título de Copa Sudamericana, vive horas decisivas para no perderse la final de esta edición 2025, que este sábado 22 de noviembre de 2025 disputará ante Lanús, desde las 15:00, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

El ecuatoriano de Atlético Mineiro podría repetir la hazaña lograda en 2019 con Independiente del Valle, pero su presencia en el juego está en duda por una lesión, que lo ha mantenido al margen de los entrenamientos del plantel.

Alan Franco, entre la lesión y la final de la Copa Sudamericana 2025

Franco sufrió una lesión muscular en la cadera durante la victoria 2-0 de Ecuador frente a Nueva Zelanda, lo que le impidió entrenar con normalidad en la antesala del enfrentamiento ante el elenco argentino.

Atlético Mineiro busca levantar su primer título de Sudamericana. EFE

Según informó el departamento de prensa de su club, el ecuatoriano permaneció en fisioterapia, mientras el resto del plantel realizaba la última práctica previa a la final. Su condición será evaluada “hasta último momento”.

Jorge Sampaoli y la importancia de Franco en el esquema 3-4-3

La prensa brasileña recalca que una eventual ausencia de Franco sería un golpe duro para el esquema del director técnico Jorge Sampaoli, quien lo considera una pieza clave en el 3-4-3, por su capacidad para recuperar el balón y dar equilibrio en la mitad de la cancha.

En caso de que el seleccionado ecuatoriano no se recupere plenamente para este enfrentamiento, su lugar sería ocupado por Fausto Vera.

Tridente ofensivo de Atlético Mineiro listo para la final

Pese a esta incertidumbre en la mitad de la cancha, el Galo contará con todas sus figuras ofensivas: Hulk, Dudu y Bernard, un tridente que asumirá la responsabilidad de liderar el ataque ante un Lanús que llega con su plantel completo.

Lanús llega con su plantel completo para desafiar al Galo

El equipo argentino, dirigido por el entrenador Mauricio Pellegrino, tendrá disponibles a jugadores determinantes como Eduardo Salvio, Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo.

Dónde ver EN VIVO Atlético Mineiro vs Lanús

El partido entre Atlético Mineiro vs Lanús, por la final de la Copa Sudamericana 2025, será transmitido EN VIVO el canal del televisión pagada ESPN y DSports, además, por las plataformas digitales Disney+ y DGO.

